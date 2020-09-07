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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۴۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

شمار قربانیان کرونا در خراسان جنوبی به ۱۴۴ نفر رسید

شمار قربانیان کرونا در خراسان جنوبی به ۱۴۴ نفر رسید

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با فوت یک مورد جدید ناشی از کرونا، شمار قربانیان در استان به ۱۴۴ نفر رسید.

محمد دهقانی فیروز آبادی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۰ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه از بیماران بستری تست کرونا برای ۳۳ نفر مثبت شده است، افزود: از این تعداد ۹ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و حال پنج نفر از بیماران وخیم است.

وی از فوت یک مورد جدید کرونا در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: شمار قربانیان این ویروس در استان به ۱۴۴ مورد رسید.

دهقانی فیروز آبادی تاکید کرد: از شهروندان به ویژه دانش آموزان خواستاریم نسبت به رعایت مسائل بهداشتی اهتمامی ویژه داشته باشند.

کد مطلب 5018060

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