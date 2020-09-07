تهران در نوآوری از برلین پیشی گرفت/ افزایش بازگشت به کشور نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری امروز در هجدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس و جشنواره برترین‌های این پارک که با حضور رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی برگزار شد عنوان کرد: جا دارد از مقام معظم رهبری تقدیم کنم زیرا اگر واقعاً ایشان نبودند قضیه دانش بنیان در کشور جا نمی‌افتاد. ما ابزاری در این مسیر هستیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم که پارک فناوری پردیس به جایگاه واقعی خود برسد، بیان کرد: برای توسعه این پارک فناوری که تفاوت زیادی با سایر پارک‌ها دارد تلاش‌های زیادی کردیم.

به گفته معاون علمی و فناوری، فاز ۳ پارک فناوری پردیس به مرحله‌ای رسیده که ۳۰۰ شرکت در نوبت برای استقرار هستند.

وی در خصوص فاز چهارم پارک فناوری پردیس؛ بهشت فناوری منطقه گفت: قرار داد فاز ۴ پارک فناوری پردیس منعقد شده که در ۵۰۰ هکتار خواهد بود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: تمام مسئولین این پارک باید بخواهند که پارک فناوری پردیس هابی برای جذب نخبه‌های خارج از کشور باشند.

وی با بیان اینکه تعداد بازگشت کارآفرینان خارج کشور به کشور اخیراً بیشتر شده، تاکید کرد: می‌بینیم بعد از کرونا میزان برگشتشان بیشتر شده است.

وی افزود: در برنامه جذب نخبگان استقبال خوبی شده و پتانسیل خوبی در این زمینه وجود دارد؛ یکی از نتایج این برنامه جذب ۴۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها است که تنها ۹۰ نخبه در دانشگاه صنعتی شریف جذب شده است. تاکنون ۱۸۰۰ نخبه به کشور بازگشته اند و دو سوم این افراد جذب شرکت‌ها و تعداد کمی از آنها جذب دانشگاه‌های بزرگ چون تهران و صنعتی شریف شده‌اند.

ستاری با بیان اینکه هیچکدام از پروژه‌های توسعه‌ای پارک فناوری پردیس مشکل مالی ندارد، تاکید کرد: توسعه پارک پردیس با شتاب زیادی اتفاق می‌افتد و امیدواریم طی یک سال آینده طرح ۵۰۰ هکتار پارک را تثبیت کنیم.

رتبه نوآوری در تهران بر اساس «GII»

وی با بیان اینکه در آخرین گزارش GII (رتبه بندی شهرهای نوآور)جایگاه تهران از رتبه ۴۶ به ۴۳ از نظر نوآوری رسیده است، بیان کرد: اکنون می‌بینیم که تهران رتبه بالاتری از نظر نوآوری از برلین دارد و این تنها با تلاش محققان جوان ما و استارت آپها محقق شده است.

ستاری با تاکید بر اینکه تهران شهری بر اساس فناوری و نواوری باید باشد، بیانکرد: کارخانجات نواوری و شتابدهنده ها، صندوق‌های خطرپذیر و… اینها مواردی بود که به ادبیات کشور اضافه شد و هنوز هم خیلی فاصله دارد با آن چیزی که باید باشد.

وی عنوان کرد: ما این یک سال آخر دولت را تلاش می‌کنیم که هیچ کس نتواند به عقب برگردد و تعداد شرکتهای دانش بنیان، کارنجات نوآوری، استارت آپها را به جایی می‌رسانیم که واقعاً به عقب بر نگردد.

ستاری با بیان اینکه کشور در شرایط خوبی قرار ندارد که باید برای رفع این موضوع از پتانسیل موجود بهره ببریم، افزود: در حال حاضر دستگاه‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان تلاش می‌کنند.

وزرا به موضوع دانش بنیان علاقمند شده اند

ستاری با بیان اینکه اکنون می‌بینیم که بسیاری از وزرا که در سیستم‌های قدیمی دولت هم کار می‌کردند و فکر نمی‌کردیم، به سمت دانش بنیان روی آورده اند و علاقمند به مبحث دانش بنیان شده اند، افزود:: مجلس شورای اسلامی هم علاقمند به حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.

معاون علمی و فناوری که در این مراسم توسط مدیران برخی شرکتهای عضو پارک پردیس با اهدای لوح تصویر شهید ستاری مورد تقدیرقرار گرفت، گفت: عادت ندارم تقدیر شوم این بار اولی است که این چنین مورد تقدیر قرار می‌گیرم؛ اگر می‌دانستم به این مراسم نمی‌آمدم.

وی افزود: من در سن ۲۲ سالگی که شاغل هم بودم پدرم را از دست دادم؛ ما جز بچه‌هایی هستیم که هیچ وقت از سهمیه استفاده نکردیم و با رتبه خوب وارد دانشگاه در مقاطع کارشناسی، ارشدو دکتری شدیم.

ستاری افزود: روی سنگ قبر پدرم تنها یک جمله نوشته شده و آن هم «سعی کردم خدمتگذار باشم» است. من هم نزدیک به هفت سال فعالیتم در این دولت را تلاش کردم خدمتگذار باشم.