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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۱۷

معاون سازمان حمایت اعلام کرد:

حداکثر قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان اعلام شد

حداکثر قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان اعلام شد

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت تولید کنندگان گفت: حداکثر قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت معدن و تجارت، داوود موسوی گفت: قیمت مصوب تخم‌مرغ درب مرغداری‌ها باید ۹۵۰۰ تومان در هرشانه و ۱۱ هزار تومان در هر کیلوگرم است و در فروشگاه ها نیز حداکثر می‌تواند ۲۰ هزار تومان در هر شانه عرضه شود.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: این قیمت ها به سازمان های صمت استان‌ها ابلاغ شده و بازرسان بر اساس قیمت‌های مصوب در درب مرغداریها و فروشگاهها، رصد و کنترل قیمت تخم مرغ را در دستور کار دارند و در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی واحد تولیدی یا صنفی مرتبط، موارد با تشکیل پرونده به مراجع قضایی رسیدگی کننده معرفی می شوند.

وی اظهار داشت: همزمان برای تعدیل قیمت این کالاها در سطح عرضه هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره‌بار برای عرضه تخم‌مرغ با قیمت مصوب انجام شده که با شروع طرح می‌تواند به مدیریت بازار این کارها کمک نماید.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: از نظر این سازمان قیمت مصوب برای عرضه در درب کارخانه، همان مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور است و غیر از این قیمت، تخلف به شمار می‌رود و حتماً با متخلفان برخورد می‌شود.

موسوی با اشاره به این موضوع که قطعاً روند تشدید بازرسی‌ها و نظارت در سطح بازار برقرار خواهد بود؛ تصریح کرد: البته بخش تولید نیز دغدغه هایی دارد و موارد مدنظر تشکل مربوطه در حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز، مطرح و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس و سایر عوامل مرتبط به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

کد مطلب 5018166

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