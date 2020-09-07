حداکثر قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت معدن و تجارت، داوود موسوی گفت: قیمت مصوب تخم‌مرغ درب مرغداری‌ها باید ۹۵۰۰ تومان در هرشانه و ۱۱ هزار تومان در هر کیلوگرم است و در فروشگاه ها نیز حداکثر می‌تواند ۲۰ هزار تومان در هر شانه عرضه شود.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: این قیمت ها به سازمان های صمت استان‌ها ابلاغ شده و بازرسان بر اساس قیمت‌های مصوب در درب مرغداریها و فروشگاهها، رصد و کنترل قیمت تخم مرغ را در دستور کار دارند و در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی واحد تولیدی یا صنفی مرتبط، موارد با تشکیل پرونده به مراجع قضایی رسیدگی کننده معرفی می شوند.

وی اظهار داشت: همزمان برای تعدیل قیمت این کالاها در سطح عرضه هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره‌بار برای عرضه تخم‌مرغ با قیمت مصوب انجام شده که با شروع طرح می‌تواند به مدیریت بازار این کارها کمک نماید.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: از نظر این سازمان قیمت مصوب برای عرضه در درب کارخانه، همان مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور است و غیر از این قیمت، تخلف به شمار می‌رود و حتماً با متخلفان برخورد می‌شود.

موسوی با اشاره به این موضوع که قطعاً روند تشدید بازرسی‌ها و نظارت در سطح بازار برقرار خواهد بود؛ تصریح کرد: البته بخش تولید نیز دغدغه هایی دارد و موارد مدنظر تشکل مربوطه در حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز، مطرح و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس و سایر عوامل مرتبط به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.