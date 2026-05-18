به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی ظهر دوشنبه با هدف نظارت میدانی بر بازار و کنترل التهابات احتمالی، از چندین فروشگاه در شهرستان بهشهر بازدید کرد و در حاشیه این بازدید در گفت‌وگویی با خبرنگاران با اشاره به اهمیت حفظ آرامش در بازار استان اظهار کرد: به منظور نظارت و کنترل و ایجاد آرامش در استان و جلوگیری از التهابات بازار، بازدیدهای میدانی را در سطح استان در دستور کار داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به وضعیت مطلوب موجودی انبارها تصریح کرد: از نظر تأمین کالا به ویژه مایحتاج عمومی مردم هیچ مشکلی نداریم و حداقل برای ۶ ماه کالاهای ضروری در انبارهای مازندران ذخیره داریم؛ و این نه فقط برای ۳.۵ میلیون هم استانی، بلکه برای تا ۲۰ میلیون مسافر نیز کافی است.

تولایی در ادامه با اشاره به نوسانات قیمتی برخی اقلام در هفته اخیر گفت: در این هفته برخی کالاها دچار التهاب شده اند که بیشترین آن مربوط به مرغ و تخم مرغ بود و برای کنترل نظارت‌ها را تشدید می‌کنیم.

وی با اعلام اقدامات انجام شده در راستای کنترل قیمت‌ها افزود: بیش از ۱۰۰ تن مرغ کشتار شده است و مرغ باید به قیمت هفته قبل برگردد.

تولایی تصریح کرد: همچنین قیمت تخم مرغ شانه ای ۴۱۰ تومان تعیین شده است پ ما از تولیدکننده حمایت می‌کنیم تا در نهایت رضایت مردم جلب شود.

گفتنی است در این بازدید میدانی از چند فروشگاه در شهرستان بهشهر، وضعیت کالاها از جمله مرغ و تخممرغ مطلوب و به میزان کافی ارزیابی شد.