به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان بعدازظهر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های صنعت آب و برق استان کرمان با اشاره به اینکه امسال در قالب هر هفته الف - ب - ایران ۲۵۰ پروژه در حوزه آب و برق و فاضلاب در کشور افتتاح می‌شود، افزود: در سال جهش تولید دو زیرساخت آب و برق باید مهیا باشند تا بتوانیم شاهد جهش در زمینه تولید باشیم.

اردکانیان با اشاره به اینکه امروز صدمین پروژه از مجموع ۲۰۰ پروژه ساخت و سازی کشور در استان کرمان افتتاح شد، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰۵ پروژه ساخت و ساز و ساخت و کار که به بهره برداری رسیده، هزینه شده است.

وزیر نیرو از سد قدرونی به عنوان ششمین سدی که در سال جاری ساخته شده نام برد و بیان کرد: طی سال جاری ۹ سد افتتاح و ۹ سد آبگیری می‌شود.

اردکانیان بیان کرد: همچنین امروز ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه برق در استان کرمان به بهره برداری رسید.

وی از پی گیری دغدغه‌های نمایندگان مجلس و استاندار کرمان خبر داد و گفت: امیدوارم با استفاده از مکانیسم ماده ۵۶ منابع لازم برای آبرسانی روستایی فراهم شود.

اردکانیان به اشاره به اینکه طی سال جاری ۲۹۹ هزار ۵۲۹ نفر در روستاهای کشور آب سالم و پایدار بهره مند شدند، افزود: طی هفت سال گذشته حدود ۸ میلیون نفر از ساکنان روستاهای کشور از نعمت آب برخوردار شده‌اند.

ارکانیان گفت: تصمیمات خوبی در حوزه آب اتخاذ شده و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ساز و کارها و راهکارهای در نظر گرفته شده مردم کرمان دیگر نگران مساله آب نباشند. در زمینه صنعت هم برنامه‌ها و راهبردهای مناسبی در نظر گرفته شده است.