کرونا هنوز درمان اختصاصی ندارد/نقش ژنتیک در مرگ بیماران

نادر توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه درمان اختصاصی برای کرونا وجود ندارد، اظهار کرد: برخی داروها و یا پلاسما درمانی در مطالعات کوچکی که به شکل کارآزمایی بالینی انجام شده، اثرات مفیدی نشان داده‌اند اما مطالعات آنقدر قوی نیستند که بتوان نتایج آنها را به عنوان یک سند برای درمان کرونا در نظر گرفت.

وی افزود: به عنوان مثال اکتمرا که اختصاصاً برای بیماران روماتیسمی است یا IVIG که بیشتر برای درمان بیماری‌های نورولوژیک و همچنین رمدسیویر که برای درمان برخی بیماری‌های ویروسی استفاده می‌شوند، هیچکدام درمان اختصاصی کرونا نیستند.

توکلی گفت: به همین دلیل شما می‌بینید که برای استفاده از این درمان‌ها در بین گروه‌های علمی اختلاف نظر وجود دارد و در دستورالعمل‌های کشوری هم وارد نشده‌اند، چون استاندارد نیستند.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، در ادامه با بیان اینکه از نظر تئوریک وقتی پلاسمای بیمار بهبود یافته را که دارای ایمونوگلوبولین است، به کسی که بیماری را گرفته تزریق می‌شود، طبیعتاً تأثیر مثبت دارد، افزود: اما به دلیل رفتار نامشخص ویروس نه می‌توانیم پلاسما تراپی را رد کنیم و نه می‌توانیم آن را صد در صد در دستورالعمل‌های درمانی قرار دهیم.

وی با اشاره به جمعیت بالای مبتلایان به کرونا در کشور، گفت: میزان تولید پلاسما در سازمان انتقال خون کافی نیست. البته برای مصرف بیش از این هم توافقی در بین گروه پزشکان برای پلاسما درمانی وجود ندارد.

توکلی گفت: واقعیت این است که مکانیسم‌های ایجاد بیماری کووید ۱۹ بسیار پیچیده است و هنوز شناخته شده نیست. حتی مطالعاتی انجام شده که نشان می‌دهند، جنبه ژنتیکی هم دارد یعنی در برخی ژن‌های خاص می‌تواند بیماری یا مرگ ایجاد کند.

وی در پایان تاکید کرد: آنچه که از نظر وزارت بهداشت و ستاد کرونا مورد تأیید است، برای درمان‌های پیچیده باید به صورت گروهی تصمیم گیری شود و چند پزشک معتمد آن را تأیید کنند.