به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در بحبوحه تنش‌ها میان آنکارا و آتن در مدیترانه‌شرقی امروز یکشنبه در سخنانی هشدار داد: یونان باید رفتار تنش‌زا و تحریک‌آمیز را کنار بگذارد.

وزیر دفاع ترکیه در این خصوص گفت: یونان ۱۸جزیره را بر خلاف قراردادها مسلح کرده است. این موضوع تنش را بالا برده و زمینه گفتگو را از بین می‌برد. به نظر ما تنش و اقدامات تحریک‌آمیز به هیچ طرفی، به ویژه به یونان کمکی نمی‌کند.

خلوصی آکار سپس اضافه کرد: ما طرفدار مذاکره هستیم؛ امیدواریم که این مشکلات از طریق صلح‌آمیز و گفتمان سیاسی حل و فصل شود. باید هرچه سریعتر تا دیر نشده از طریق گفتمان سیاسی مشکلات موجود را حل و فصل کنیم. مردم یونان نباید فریب اقداماتی که توسط ماکرون هدایت می‌شوند را خورده و بازیچه عملیاتی که ماکرون برای نجات خود انجام می‌دهد، شوند.

گفتنی است، دلیل اصلی شدت گرفتن تنش ها میان آنکارا و آتن، اقدام ترکیه در انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان است.