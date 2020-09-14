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۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۶

با هدف اصلاح افت ولتاژ صورت می گیرد؛

بهره برداری از پست سیار ۶۳/۲۰ کیلو ولت در تولمات

بهره برداری از پست سیار ۶۳/۲۰ کیلو ولت در تولمات

رشت- مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست‌ ها و خطوط برق منطقه‌ای گیلان گفت: با هدف اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت، پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت تولمات امسال بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بابایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این موضوع، گفت: پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت تولمات با ظرفیت ۱۵ مگاولت آمپر دارای ۴ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت و یک فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت می‌باشد و جهت رفع مشکل افت ولتاژ منطقه تولمات شهرستان صومعه سرا راه اندازی می‌شود.

بابایی در ادامه افزود: این طرح با استفاده ۱۰۰ درصدی از تجهیزات ساخت داخل با اعتباری بیش از شش هزار میلیون ریال انجام می‌شود.

مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست‌ها و خطوط برق منطقه‌ای گیلان ادامه داد: قبل از حمل ترانسفورماتور پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت تولمات، عملیات اصلاح و بهینه سازی ترانسفورماتور سیار به همراه تابلوهای ۲۰ کیلوولت و کلیدهای کشویی آن در سال گذشته با اعتباری بیش از دو هزار میلیون ریال انجام شد.

کد مطلب 5023395

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