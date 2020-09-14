به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل آورد تا با توجه به توانایی انجام فعالیت‌های موضوع مزایده در مزایده‌های عمومی این سازمان شرکت کنند.

براساس این گزارش، واگذاری حق بهره‌برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده (بازرگانی)، مراکز فروش حجمی نظیر سبدی و کارتنی، جعبه‌ای و باکسی، شرینگ و … و اماکن ارائه خدمات در میادین و بازارها، همچنین واگذاری حق بهره‌برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده (بازرگانی) ویژه ایثارگران معزز و واگذاری موقت حق امتیاز جمع‌آوری سبد پلاستیکی، جعبه و کارتن خالی در میدان مرکزی و تعدادی از میادین و بازارها از جمله مزایده‌های عمومی این سازمان هستند.

این گزارش می‌افزاید، واگذاری موقت حق امتیاز بهره‌برداری موقت از عرصه عمومی (پارکینگ) میادین میوه و تره بار صادقیه و آزادگان، واگذاری موقت حق بهره‌برداری از اماکن فروشگاه پروتئینی (خرده‌فروشی)، واگذاری موقت حق بهره‌برداری از کارگاه قطعه‌بندی، فرآوری و بسته‌بندی مواد خام پروتئینی برای توزیع عمده تولیدات در میدان میوه و تره بار بهمن، اطلاع‌رسانی به تولیدکنندگان متقاضی جایگاه‌های عرضه تک‌محصولی و فراخوان اختصاص حق بهره‌برداری موقت از اماکن عرضه محصولات پروتئینی (خرده‌فروشی) از دیگر مزایده‌های عمومی این سازمان به شمار می‌آیند.

گفتنی است، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای اطلاع از جزییات و دریافت اسناد مزایده‌های مذکور می‌توانند به سایت سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به نشانی http://mayadin.tehran.ir مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن‌های ۵۵۰۱۶۲۰۸ و ۵۵۰۱۶۳۲۹ (داخلی ۲۰۷، ۲۱۰ و ۲۱۱) و ۵۵۴۴۱۶۳۷ (داخلی ۱۷۲۲ و ۱۷۲۵) تماس حاصل نمایند.