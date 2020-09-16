به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سعید محمدعلیزاده اظهار داشت: طبق مواد ۱۷ مکرر و ۱۷ مکرر یک، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بورس اوراق بهادار در تهران و مواد ۱۲ مکرر یک و ۱۲ مکرر دو دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، در صورتی که قیمت پایانی سهم طی پنج روز معاملاتی متوالی بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد، نماد معاملاتی پس از یک ساعت توقف مجدداً شروع می‌شود و اگر این توقف در ساعت آخر معاملات باشد نماد در روز بعد بازگشایی می‌شود.

وی افزود: همچنین در صورتی که قیمت پایانی طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش یابد، نماد متوقف می‌شود و بورس مربوطه از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی می‌کند که ناشر تا دو روز کاری فرصت دارد پاسخ سوالات مطرح شده از سوی تحلیل‌گران را بدهد و سپس نماد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.

محمدعلیزاده همچنین تصریح کرد: موضوع توقف و بازگشایی کاملاً به صورت سیستمی اتفاق می‌افتد و به صورت دستی یا تصمیم سلیقه‌ای نیست و نحوه عملکرد سیستم تفاوتی در بازار نزولی یا صعودی ندارد.

وی توضیح داد: یکی از نکات مهمی که فعالان بازار باید در نظر بگیرند اینکه، ممکن است روند قیمتی یک سهم در چند روز متوالی بیش از پنج روز مثبت یا منفی بوده باشد ولی طبق الگوریتم سیستم اگر به هر دلیل از جمله ارسال اطلاعات با اهمیت نماد متوقف و مجدداً بازگشایی شود، تعداد روزهای نوسان مثبت یا منفی قیمت سهام از زمانی که نماد بازگشایی شده است، در نظر گرفته می‌شود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تأکید کرد: هیچ تفاوتی در مکانیزم توقف و بازگشایی نمادها به دلیل نوسانات منفی یا مثبت در دستورالعمل‌های فوق‌الذکر و سیستم معاملاتی وجود ندارد و ملاک محاسبه سیستم، قیمت پایانی در لحظه، طبق سیستم معاملات و مقایسه آن با قیمت‌های پایانی پنج روز گذشته برای نوسان ۲۰ درصد و قیمت پایانی ۱۵ روز گذشته برای ۵۰ درصد نوسان است و در صورت هرگونه توقف نماد در این بازه زمانی، قیمت آخرین بازگشایی ملاک محاسبه نوسان خواهد بود.











