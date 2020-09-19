تشریح گزارش سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس به سیستان و بلوچستان

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح سفر برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به استان سیستان و بلوچستان اظهارداشت: روز پنجشنبه رئیس کمیسیون انرژی مجلس و چند تن از اعضای این کمیسیون به سیستان و بلوچستان سفر کردند.

وی ادامه داد: هدف از این سفر پیگیری سؤال دهمرده نماینده مردم زابل از وزیر نیرو درباره تسریع در احداث نیروگاه بادی «میل‌نادر» زابل بود که با نظارت میدانی، آن را در دستور کار قرار دادیم و از آخرین روند احداث این نیروگاه بازدید کردیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو نیز ما را در این سفر همراهی کرد، گفت: ما در این سفر از دیگر پروژه‌های استان سیستان و بلوچستان هم بازدید به عمل آوردیم.

شریعتی افزود: نیروگاه بادی «میل‌نادر» یک نیروگاه ۵۰مگاواتی است که قابلیت افزایش ظرفیت تا هزار مگاوات را دارد. در این بازدید مسئولان ذیربط تأکید کردند که به روند احداث این نیروگاه تسریع می‌بخشند و برای ما بسیار اهمیت دارد که در زمانبندی اعلام شده این کار به نتیجه برسد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: همچنین ما از پروژه گازرسانی به زابل و خط لوله گاز اصلی ۳۶ و ۲۴ اینچی زاهدان به زابل بازدید کردیم.

وی گفت: علاوه بر این، توقف کوتاهی نیز در سایت آبرسانی به ۴۰هزار هکتار از اراضی این منطقه داشتیم که کار بسیار بزرگی انجام شده و سرمایه‌ای حدود ۲۵هزار میلیارد تومان از این طریق در اختیار کشاورزی منطقه است و می‌تواند در شکوفایی کشاورزی این منطقه ایفای نقش کند.