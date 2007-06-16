مراسم سالگرد درگذشت مرحوم موحدی ساوجی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در این مراسم که با حضور تعدادی ازمقامات کشوری و لشگری، بیت مکرم مرحوم حجت الاسلام علی موحدی ساوجی وجمعی از مردم شهید پرور تهران برگزار گردید ،حجت الاسلام ابوالحسن نواب، در سخنانی ضمن تسلیت و تعزیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و با تاکید بر ضرورت شناخت ابعاد شخصیت والای آن حضرت به ویژه برای نسل جوان افزود: مقام و منزلت حضرت فاطمه به اندازه ای است پیامبر گرامی اسلام (ص) در شرایطی که عرب جاهلیت دختران خود را زنده به گور می کردند و هیچ گونه هویتی برای زنان قائل نمی شدند، حضرت فاطمه (س) را ام ابیها خطاب کردند.

وی همچنین با تسلیت به مناسبت تکرار فاجعه غم بار سامرا گفت: این فاجعه دردناک با هداف سویی ازجمله ایجاد تفرقه بین شعیه و سنی صورت گرفته است و این درحالی است که با هوشیاری مسلمانان و روشنگری مراجع وعلمای اسلامی این فتنه ها نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه جهان اسلام را بیدار تر خواهد ساخت.

مرحوم حجت الاسلام علی موحدی ساوجی در دوران مسئولیت خود به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی فردی نمونه برای سایر نمایندگان بود و به دلیل عملکرد صحیح و خدمتگزاری صادقانه به مردم به درستی مصداق آیه فوق قرار می گیرد و ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی وی را مورد رحمت و مغفرت واسعه خود قرار دهد.

در این مراسم که حجت الاسلام ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت، نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام مبشری رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران وامام حماعت مسجد صاحب الامر (عج) اقامه گردید.

گفتنی است، حجت الاسلام علی موحدی ساوجی، مشاور عالی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به دلیل سانحه رانندگی در محور تهران - فیروزکوه در سال 1380 دار فانی را وداع گفت.