متخلفان قطع درخت در اراضی ملی منطقه «بانکول» ایلام دستگیر شدند

ولی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار گرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر قطع درخت در منطقه بانکول بلافاصله نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به منطقه اعزام و پس از بررسی میدانی، متخلفان شناسایی و برای آنان پرونده حقوقی تنظیم و با همکاری دستگاه قضایی متخلفانی که به قطع درخت در اراضی ملی اقدام کرده بودند، دستگیر شدند.

وی ضمن هشدار جدی به متخلفان، بیان کرد: در برخورد با سودجویان و کسانی که با قطع درختان اقدام به تخریب عرصه‌های جنگلی می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌شود.

جوکار، گزارشات مردم در شناسایی و دستگیری متخلفان را بسیار تاثیرگذار خواند و گفت: همکاری مردم محلی در این زمینه موجب جلوگیری از فعالیت افراد سودجو و متخلفان اراضی ملی می‌شود.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام اضافه کرد: بر اساس ماده ٤٢ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، متخلفان قطع درخت در عرصه‌های منابع طبیعی علاوه بر جریمه نقدی به حبس نیز محکوم خواهند شد.

جوکار افزود: برای جلوگیری از تخریب عرصه‌های ملی و نیز عدم سوء استفاده از این عرصه‌ها، مردم استان در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف، قطع درخت، زغال گیری در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، مراتب را از طریق شماره رایگان ١٥٠٤ گزارش دهند.