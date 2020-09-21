معرفی مجازی برگزیدگان «امی ۲۰۲۰»/ «جانشینی» صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی علوم و هنرهای تلویزیونی که هر سال جوایز امی را به‌عنوان اسکار تلویزیونی اهدا می‌کند و با آن به تجلیل از مهم‌ترین برنامه‌های تلویزیونی آمریکا می‌پردازد، این برنامه را امسال به صورت آنلاین و به میزبانی جیمی کیمل برگزار کرد.

هفتاد و دومین دوره جوایز امی شبی پر از اولین‌ها را رقم زد.

سریال «نگهبانان» از شبکه اچ‌بی‌او که پیش‌تر با نامزدی در ۲۶ بخش بیشترین نامزدی‌های این دوره را کسب کرده بود، از برندگان بزرگ شب گذشته بود. «شیتز کریک» هم اولین سریالی شد که همه جوایز اصلی بخش کمدی از جمله بهترین بازیگری برای اوژن لوی، دانیل لوی، کاترین اوهارا و آنی مورفی را از آن خود کرد.

سریال «نگهبانان» نیز برای اولین‌بار به‌عنوان سریالی که با اقتباس از یک کمیک بوک ساخته شده جایزه اصلی امی را از آن خود کرد.

زندایا نیز تاریخ ساز شد و جایزه بهترین بازیگر زن درام را در حالی برد که همین چند روز پیش ۲۴ ساله شده و عنوان جوان‌ترین برنده این جایزه را در تاریخ امی به نام خود ثبت کرد.

وی در عین حال اولین بازیگر سیاه‌پوستی است که این جایزه را پس از وایولا دیویس در سال ۲۰۱۵ می‌برد.

مراسم اهدای این جوایز برای نخستین‌بار به صورت مجازی برگزار شد. این در حالی است که برگزیدگان بخش «جوایز امی خلاقانه» در ۵ شب گذشته به تناوب معرفی شده بودند.

فهرست کامل برندگان جوایز امی ۲۰۲۰ چنین است:

بهترین سریال کمدی: «شیتز کریک» از پاپ تی‌وی

بهترین سریال درام: «جانشینی» از اچ‌بی‌او

بهترین سریال کوتاه: «نگهبانان» از اچ‌بی‌او

بهترین بازیگر مرد سریال کمدی: یوجین لوی برای «شیتز کریک»

بهترین بازیگر زن سریال کمدی: کاترین اوهارا برای «شیتز کریک»

بهترین بازیگر مرد سریال درام: جرمی استرانگ برای «جانشینی»

بهترین بازیگر زن سریال درام: زندایا برای «اویفوریا»

بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: مارک روفالو برای «می‌دانم این‌قدر حقیقت دارد»

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: رجینا کینگ برای «نگهبانان»

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال کمدی: دانیل لوی برای «شیتز کریک»

بهترین بازیگر زن مکمل سریال کمدی: آنی مورفی برای «شیتز کریک»

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال درام: بیلی کروداپ برای «برنامه صبحگاهی»

بهترین بازیگر زن مکمل سریال درام: جولیا گارنر برای «اوزارک»

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: یحیی عبدالمتین برای «نگهبانان»

بهترین بازیگر زن مکمل سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: اوزو آدوبا برای «میس آمریکا»

بهترین کارگردانی سریال کمدی: اندرو سیویدینو و دانیل لوی برای «شیتز کریک» و «پایان خوش» از پاپ تی‌وی

بهترین نویسندگی برای سریال کمدی: دانیل لوی برای «شیتز کریگ» و «پایان خوش» از پاپ تی‌وی

بهترین کارگردانی سریال درام: آندریج پارِخ برای «جانشینی» و «شکار» از اچ‌بی‌او

بهترین نویسندگی سریال درام: جسی آرمسترانگ برای «جانشینی» و «این‌ها برای گریه‌ها نیستند» از اچ‌بی‌او

بهترین کارگردانی سریال کوتاه یا فیلم یا برنامه ویژه: ماریا شریدر برای «غیرارتودوکس» از نتفلیکس

بهترین نویسندگی سریال کوتاه یا فیلم یا برنامه ویژه: دیمن لیندلوف و کورد جفرسون برای «نگهبانان» و «این بودن فوق‌العاده»

بهترین تاک ورایتی: «لست ویک تونایت با جان اولیور» از اچ‌بی‌او

بهترین برنامه رقابتی: «رقابت روپال» از وی‌اچ‌وان