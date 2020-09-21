به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییرات اساسی و بنیادین فدراسیون کشتی بعد از انتخاب علیرضا دبیر به عنوان رئیس، ساختار این مجموعه بزرگ به کلی دچار تغییر و دگرگونی شد. تقریباً تمامی کمیته‌های زیر مجموعه از لحاظ مدیریتی متحول شدند و نوید آن داده شد که خبرهای خوبی در راه است. یکی از کمیته‌های مهم و اثرگذار فدراسیون کشتی، کمیته لیگ بود که اتفاقاً مدیر جدیدش یکی از رقبای انتخاباتی علیرضا دبیر محسوب می‌شد و تا لحظه پایانی انتخابات نیز پا به پای رقیب پیش آمد.

کمی بعد از انتخابات فدراسیون کشتی، عبدالمهدی نصیرزاده به عنوان مسئول جدید کمیته لیگ توسط علیرضا دبیر منصوب شد و در حالی سکان این کمیته مهم و پر مشغله را در دست گرفت که پیش از او افراد بزرگ و استخوان خردکرده ای از خانواده گوش‌شکسته‌ها بر صندلی ریاست آن جلوس کرده بودند. افرادی که توانستند نام خود را با برگزاری لیگ‌های طلایی و خاطره انگیز کشتی جاودان کنند و مدیریت و لیاقت خود را در این مسئولیت مهم به اثبات برسانند. به هر حال چرخ گردون چرخید و مدیریت به فردی غیر از خانواده کشتی سپرده شد تا شاید او با توجه به وعده وعیدهای رنگارنگ و وسوسه انگیزش، ناجی لیگی باشد که گویی از رونق افتاده بود. وی در نخستین آزمون خود در برگزاری لیگ، نتوانست آنطور که باید و شاید عمل کند و لیگ سال گذشته را با حواشی زیادی از جمله انصراف و کناره‌گیری و قهر و جنجال به پایان رساند.

آغاز سفرهای استانی و تبلیغاتی به نام کشتی!

بدین ترتیب همه چیز به سالجاری موکول و داستان سفرهای استانی برای برگزاری دومین تجربه مدیریتی در لیگ آغاز شد. سفرهایی که هر بار با اعلام دستاوردهای آن‌چنانی به تیتر اخبار رسانه‌های همراه تبدیل می‌شد و اگر کسی از وضعیت کشتی بی‌خبر بود، برگزاری لیگی در حد معتبرترین لیگ‌های ورزشی جهان را از متولی آن انتظار داشت. طبق مستندات همین اخبار منتشره، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران زیر نقشه سفرهای رئیس کمیته قرار داشت و تقریباً شهری در کشور باقی نمانده بود که به ادعای متولی لیگ، برای تیمداری در کشتی اعلام آمادگی نکرده باشد!

رئیس کمیته لیگ اما به این مهم توجه نداشت که این وعده و وعیدهای آن‌چنانی، روزی باید محقق شود و جامعه کشتی از او خواهند پرسید که نتیجه این همه سفر و اقدامات تبلیغاتی چه بود. نتیجه‌ای ضعیف که در نهایت به موافقت ۶ تیم برای حضور در لیگ کشتی آزاد انجامید که گویا یک یا دو تیم دیگر هم با توجه به درگیری‌های مختلف در بحث قرارداد آزادکاران خود، در آستانه قهر و کناره‌گیری از لیگ قرار دارند.

ماهیگیری از آب گل‌آلود لیگ

روز ۲۹ مرداد ماه بود که کمیته لیگ با وجود عدم دریافت مجوز برگزاری این مسابقات، دست به برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر زد. مراسمی که طی آن تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، استقلال تهران، نفت و گاز کرمانشاه، هیات کشتی گلستان و شهرداری بجنورد در گروه «الف» و تیم‌های بازار بزرگ، هیات کشتی قائمشهر، پاس تهران، ستارگان ساری و ویزازون هم در گروه «ب» قرار گرفتند. اما برخی از این تیم‌ها مثل دریاچه ارومیه از همان ابتدا انصراف دادند و برخی دیگر در هم ادغام شدند تا در نهایت حضور ۶ تیم در لیگ کشتی آزاد قطعی شد.

به هیچ عنوان قصد نداریم جزئیات کاهش تیم‌های لیگ کشتی آزاد را مورد نقد و بررسی قرار دهیم، اما یک مورد عجیب در این میان باعث بهت و تعجب اهالی کشتی شده است. با کمال تعجب در چند ماه اخیر دیده شد برخی از باشگاه‌های گمنام برای حضور در لیگ کشتی اعلام آمادگی کردند و با اشتیاق از حضور در این رشته خبر دادند. متعاقب همین اعلام آمادگی نیز نام این باشگاه‌های گمنام برای ماه‌ها در رسانه‌های مختلف مطرح شد. در حالی که تا چند ماه قبل، هیچکس از ماهیت و نام و وجود این باشگاه‌ها اطلاعی نداشت!

برخی از اهالی کشتی معتقدند این باشگاه‌های گمنام با سوء استفاده از موقعیتی که بدست آمده بود، با مطرح کردن نام خود برای حضور لیگ کشتی، موفق شدند ماه‌ها بدون صرف حتی یک ریال، در متن و تیتر اخبار رسانه‌های مختلف قرار گیرند و مدام نامشان در بین مدعیان بزرگ کشتی برده شود. در ادامه نیز چند روز مانده به مراسم قرعه کشی و یا در آستانه آغاز لیگ، به راحتی و بی دردسر از حضور در لیگ انصراف دادند. اقدامی عجیب و سوال برانگیز که گویا این تیم‌ها فقط آمده بودند تا نامشان رایگان در رسانه‌ها مطرح شود و سپس بی دغدغه از گردونه لیگ خارج شوند.

عدم ضمانت اجرایی و فرصت سوء استفاده

حال سوال اینجاست که کمیته لیگ کشتی چرا باید چنین فضای مناسبی را برای برخی باشگاه‌های بی ریشه و تازه وارد مهیا کند که به راحتی نامشان در رسانه‌ها مطرح شود و پس از مدتی بدون هیچ پاسخگویی و بدون پرداخت هیچ غرامتی از حضور در لیگ انصراف دهند؟

کمیته لیگ می‌توانست به جای ایجاد این همه هیجان و تبلیغات بی ثمر از افزایش تیم‌های شرکت‌کننده، یک ضمانت اجرایی از همین باشگاه‌های گمنام و بی ریشه در کشتی دریافت کند تا در صورت مطرح شدن نامشان در لیگ، اجازه انصراف بی دردسر و تبلیغات رایگان را نداشته باشند.

اهالی دلسوز کشتی امیدوارند فدراسیون کشتی به این موضوع نیز رسیدگی کند و اجازه ندهد این قبیل باشگاه‌های بی ریشه و فرصت طلب که شاید اصلاً انگیزه و توانی برای تیمداری در لیگ‌های ورزشی ندارند، نتوانند به راحتی از نام و اعتبار کشتی سوء استفاده کنند.