ثبت دستاوردهای انقلاب سبب انتقال ارزش ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر هادی حق شناس، صبح دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس گلستان اظهارکرد: باید دستاوردهای انقلاب اسلامی به روش های گوناگون حفظ شده و اگر نتوانیم این فرهنگ را به نسل بعد منتقل کنیم ممکن است بار دیگر شاهد تجاوز یک کشور به سرزمین خود باشیم.

وی افزود: هدف از گرامیداشت دفاع مقدس این است که دشمنان ببیند و بدانند که هر اشتباه محاسباتی که انجام دهند به سرنوشت صدام دچار می شوند.

حق شناس گفت: جوانان هم با دیدن دستاوردها قدردان ارزش های قهرمانان خود خواهند بود.

وی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در فرهنگ ما وجود دارد این است که ما کمتر به یادداشت خاطرات و مستندسازی اقدام می کنیم که این امر سبب فراموش شدن آن ها خواهد شد لذا برای حفظ ارزش ها باید این خاطرات ثبت و ماندگار شود.