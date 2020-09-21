انجمن های علمی دانشجویی در «فصل نو‏، فصل نشاط علمی» گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، احسان امیری اردکانی دبیر همایش ملی «فصل نو، فصل نشاط علمی» با اعلام این خبر افزود: این همایش مجازی با مشارکت فعال عموم دبیران انجمن‌های علمی و همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، ۲ تا ۵ مهرماه ۹۹ به صورت وبینار برگزار می شود.

وی افزود: این همایش با محوریت فرصت فعالیت‌های دانشگاهی در دوران کرونا برگزار خواهد شد. در این همایش با حضور مسؤولان، از جدیدترین دستاوردهای انجمن‌های علمی رونمایی می‌شود.

امیری اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، کارگاه‌های کاربردی در حوزه‌های مدیریت مالی، چرایی و چگونگی فعالیت در ایام کرونا، تکنیک‌های افزایش مهارت‌های ارتباطی، من دانشمند نمی‌شوم #قرنطینه، تاثیرگذاری فعالیت‌های دانشگاه بر جامعه ، «چگونه علم می‌تواند اینقدر خسته کننده و در عین حال اینقدر جذاب باشد» برگزار می شوند.

رئیس دبیرخانه انجمن‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: پنل دانشجویی بین‌المللی با حضور برترین اساتید سراسر کشور در این همایش برگزار خواهد شد. دانشجویان با حضور در این همایش می‌توانند با انواع برنامه‌های خلاقانه قابل اجرا در انجمن‌های علمی نیز آشنا شوند و ایده‌های خود را به منظور اجرا توسط انجمن‌های علمی مرتبط ارائه کنند.

دبیر انجمن علمی دانش بومی و سنتی ( آداب) دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: از دبیران و یا یکی از اعضا شورای مرکزی انجمن‌های علمی، دانشجویی دعوت به عمل می‌آید اهم فعالیت‌های انجام شده انجمن خود را در سال ۹۸ (ترجیحا با محوریت covid-۱۹) در قالب فیلم ۲ دقیقه ای ارسال کنند. از فیلم‌های برگزیده تقدیر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که مشمول ثبت نام رایگان هستند می‌توانند برای ثبت نام رایگان با شماره‌های مشخص شده تماس حاصل کرده و کد تخفیف ۱۰۰ درصدی ثبت نام در این همایش را دریافت کنند. هزینه ثبت نام به ازای هر کارگاه، ۲۰ هزار تومان بوده و ثبت نام برای دانشجویان جدیدالورود و اعضای انجمن‌های علمی کاملا رایگان است.