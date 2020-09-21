اقتدار ایران اسلامی مرهون فداکاری شهدای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح امروز در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان اسفراین اظهار کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس نیازی به بزرگداشت ندارند اما وظیفه ما پاس داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.

فرماندار اسفراین ادامه داد: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون فداکاری‌ها و رشادت‌های شهدا، رزمندگان و جانبازان است.

وی با بیان اینکه همهی عصبانیت دشمنان نظام ناشی از پیروزی ما در جنگ تحمیلی با دست خالی است، افزود: در وصیت نامه شهیدان یک مسئله مشترک بوده و آن پشتیبانی از ولایت فقیه است.

رستمی در انتها گفت: همه مسئولان باید خود را سرباز ولایت بدانند و برای اعتلای پرچم جمهوری اسلامی ایران و در راه توسعه گام بردارند.