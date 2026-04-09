مادر شهیدان رستمی: عزت نظام در گرو حرکت در مسیر خط سرخ شهادت است

«طاهره سرباز» مادر ۸ شهید جنگ رمضان در آیین بزرگداشت خانواده اش که در بقعه متبرکه امیربنده کلاچای برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از دست اندرکاران این مراسم، اظهار کرد: این مراسم اقدامی ارزشمند در راستای پاسداشت مقام شهدا است.

وی با تأکید بر اینکه شما ثابت کردید در راه دفاع از آرمان و مسیر شهدا مصمم و با اراده هستید، خاطرنشان کرد: امروز شهدا به همه ما افتخار میکنند.

مادر شهیدان رستمی با بیان اینکه اگر امروز عزت و آبرویی داریم به واسطه خون پاک شهداست، اضافه کرد: این عزت و اقتدار در گرو حرکت در مسیر خط سرخ شهادت است.

سرباز با برشمردن سجایای اخلاقی و علمی شهید رستمی، تصریح کرد: مهمترین ویژگی این فرزند شهیدم عمل به تعهد، وفاداری و دفاع از حریم اسلام و ولایت بود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ افتخاری بالاتر از شهادت نیست، اضافه کرد: به برکت خون شهداست که دشمنان امروز نمیتوانند و نخواهند توانست خللی در عزم و اراده ملت نسبت به انقلاب ایجاد کنند و هر گونه توطئهای نقش بر آب میشود.

مادر شهیدان رستمی در ادامه بر تداوم حضور مردم در خیابانها تأکید کرد و آن را از شاخصه های اقتدار برشمرد که دشمنان را از رسیدن به اهداف شومشان باز داشته است.

گفتنی است؛ خانواده شهیدان رستمی در ۲۷ اسفندماه سال ۱۴۰۴ در جریان حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تهران به شهادت رسیدند.