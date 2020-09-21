دستور وزیر راه برای تسریع ساخت قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جلسه بررسی تکمیل راه‌آهن سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد و روند تکمیل این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر تکمیل آن تاکید شد.

پیگیری روند پیشرفت طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان موضوع نشستی بود که روز گذشته در ساختمان دادمان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، سعید رسولی مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، حسین مهری مدیرعامل بانک عامل بخش صنعت، نماینده بانک مرکزی و پیمانکار و سرمایه‌گذار چینی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون مباحث مالی پروژه و فعال‌سازی مابقی LC مورد بحث قرار گرفت. در خصوص موضوع مالی پروژه مقرر شد تا تمهیدات لازم برای تسهیل در مراودات مالی و همچنین فعال‌سازی مابقی LC نیز انجام شود. سرمایه‌گذار چینی این پروژه نیز اعلام کرد با تمام قدرت روند اجرای پروژه را سرعت می‌دهد و مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد.

جزئیات فنی پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان

گفتنی است، قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان ۴۰۹ کیلومتر طول دارد و فاصله تهران- اصفهان را کاهش می‌دهد. در کنار آن اهمیت این موضوع به آن دلیل است که با انجام این روند، ایران وارد تکنولوژی قطار سریع‌السیر می‌شود و روند بهره‌برداری و خدمت‌رسانی به مردم متفاوت می‌شود.

به گفته مشاور اجرای این طرح، مقرر شده است تا بعد از تکمیل این پروژه، مسیرهای دیگر از جمله تهران- مشهد و تهران- تبریز انجام شود که شاهد تحولی در سیستم بهره‌برداری راه‌آهن در کشور باشیم. در کنار آن ارتباط مرکز کشور به پایتخت تسهیل می‌شود.

بدین‌ترتیب که با وجود راه‌آهنی که از مسیر اهواز- شیراز و یزد به اصفهان منتهی می‌شود دسترسی جنوب کشور به پایتخت، تسهیل شده و موجب ایجاد پروسه متوازن در جنوب کشور و تسهیل دسترسی به نقاط مختلف کشور خواهد شد.

مقرر است تا ۳ سال آینده این مسیر با حمایت و همراهی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با محوریت شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، تکمیل شود.