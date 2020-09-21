شهادت ۸۳ نفر در راه مبارزه با موادمخدر/کاهش ۵۶ درصدی شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه ۱۳۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: مبارزه قاطع و همه‌جانبه با مواد مخدر و اعتیاد یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی در راستای حفظ سلامت و امنیت مردم به شمار می‌آید که مورد تأکید خاص مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز قرار گرفته است. از ابتدای انقلاب اسلامی و در مقاطع مختلف زمانی، مبارزه با موادمخدر با رویکردهای گوناگون صورت گرفته است، به نحوی که هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان، به‌عنوان پرچم‌دار مبارزه با موادمخدر شناخته شده و در مجامع بین‌المللی دارای جایگاه ویژه‌ای است.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای ستاد در هفت سال گذشته گفت: طی این مدت، در مجموع بیش از ۵ هزار تن موادمخدر در ۱۵ هزار و ۲۰ فقره عملیات و درگیری مسلحانه بین نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی با عناصر اصلی قاچاقچیان موادمخدر کشف شده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات ستاد بیان کرد: در این مدت، ۸۳ نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در جریان درگیری‌های مسلحانه و برخورد با اشرار به شهادت رسیدند که شاهد کاهش ۵۶ درصدی در این بخش هستیم.

