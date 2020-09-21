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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۰

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی ضدجنگ و شعر دفاع مقدس در سنگر مقاومت

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی ضدجنگ و شعر دفاع مقدس در سنگر مقاومت

هم‌زمان با آغاز چهلمین سالگرد دفاع مقدس و در قالب گفت‌وگوهای زنده در فضای مجازی از سلسله برنامه‌های «در سنگر ادب و هنر» ادبیات داستانی و شعر دفاع مقدس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با آغاز چهلمین سالگرد دفاع مقدس و در قالب گفت‌وگوهای زنده در فضای مجازی (لایو اینستاگرام) از سلسله برنامه‌های «در سنگر ادب و هنر» ادبیات داستانی و شعر دفاع مقدس با حضور پژوهشگران و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مرکز آفرینش‌های هنری دانشجویان سازمان جهاد دانشگاهی تهران طی ۲ روز نخستین از هفته دفاع مقدس، ادبیات داستانی و شعر دفاع مقدس را به بحث و بررسی خواهد گذاشت.

بر این اساس در روز دوشنبه ۳۱ شهریور «احمد شاکری» نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و «مجید قیصری» نویسنده و پژوهشگر؛ ادبیات دفاع مقدس و ادبیات داستانی ضد جنگ را بررسی و تحلیل می‌کنند.

هم‌چنین سه‌شنبه یکم مهر ماه دکتر «اکرامی» پژوهشگر و استاد دانشگاه و «رضا اسماعیلی» شاعر و پژوهشگر، با هدف نقد وضعیت شعر دفاع مقدس در ۸ سال جنگ تحمیلی و سال‌های پس از آن، به گفت‌وگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این رویداد فرهنگی می‌توانند از ساعت ۱۷ و از طریق شناسه @fjutehran وارد صفحه اینستاگرام معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران شده و در این نشست‌های آنلاین حضور داشته باشند.

کد مطلب 5029063

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