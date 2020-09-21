وجود ۲ هزار معتاد متجاهر دارای زخم باز در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید براتی سده مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در جلسه ۱۳۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ معتاد متجاهر دارای زخم باز در کشور وجود دارد که ارائه خدمات بهداشتی به این افراد بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت است.

وی عنوان کرد: در جلسه گذشته ستاد مصوب شد که وزارت بهداشت، بیمارستان‌هایی را ایجاد کند تا معتادان متجاهر دارای زخم باز در برخی مراکز بیمارستانی پذیرش شوند که در این صورت احتمال دارد با افزایش پذیرش بیماران و یا کامل نشدن دوره درمان آنان مواجه شویم، از این‌رو پیشنهاد شد که یک مرکز واسط جهت حمایت از این‌گونه بیماران ایجاد شود که در حال حاضر مرکزی با مساحت بیش از ۲۰۰۰ متر در اصفهان ایجاد شده که تا ۲۵ شهریور ماه، به ۲۰۰ نفر از معتادان زخم باز، خدمات ارائه داده است.

این مقام مسئول در بهزیستی ادامه داد: ایجاد چنین مرکزی موجب کاهش فشار ناشی از ترخیص و رهاسازی و ساماندهی مناسب و اصولی از معتادان متجاهر می‌شود و این نکته حائز اهمیت است که این مرکز حمایتی، جایگزین مراکز و بیمارستان‌های معرفی شده وزارت بهداشت برای معتادان زخم باز نیست و آن مراکز کماکان موظف به ارائه خدمات به بیماران اعزامی از سوی ناجا هستند.