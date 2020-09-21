به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه «بدون توقف» که ۳۰ شهریورماه از شبکه سه سیما پخش شد، با اشاره به اینکه تمام قدرت‌هایی که در سپاه متولد و خلق شده در واکنش به اتفاقاتی بوده که در تاریخ انقلاب افتاده است، گفت: بعد از انقلاب به واسطه اتفاق‌هایی که افتاد سپاه مجبور شد که در زمینه‌های مختلف ورود پیدا کرده و از دستاوردهای نظام دفاع کند.

وی در خصوص دلیل فعالیت‌های چند بعدی سپاه، یادآور شد: این فعالیت‌ها مربوط می‌شود به خود پدیده انقلاب، چون انقلاب ما یک اتفاق تاریخی و استثنایی بود که در همه تاریخ، شما جز نهضت‌های بزرگ انبیای اولوالعزم نمونه دیگری برای آن پیدا نمی‌کنید که یک ملتی در برابر ابرقدرت‌های بزرگ زمان خودش بایستد، حق خودش را بگیرد و بر این حق پافشاری کند، خوب دفاع از این پدیده استثنایی هم یک کار استثنایی است، در چنین شرایطی پاسداری از کشوری با امکانات محدود و در شدیدترین شرایط محاصره و با سخت‌گیری‌هایی که دشمنان به کار گرفتند ظرفیت‌های خودش را می‌طلبد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه با اشاره به اینکه پاسداری از این انقلاب هم یک کار استثنایی و پیچیده‌ای است و نمی‌شود این پاسداری را فقط به یک عرصه خاص موکول کرد، تاکید کرد: امام(ره) با همان تیزبینی که این انقلاب را هدایت کردند و به پیروزی رساندند برای دوامش نهادی درست کردند که با همان تیزبینی به کار خودش ادامه داده و مسیر خودش را طی کرده و متوقف نشد.

سردار نقدی تاکید کرد: معمولاً انقلاب‌های دنیا بعد از پیروزی به دست یک عده افراد قدرت‌طلب افتاده و به انحراف کشیده شده و هیچکدام به چهل سالگی و برخی حتی به ۱۰ سالگی هم نرسیدند و همین تدابیر زیبای رهبر انقلاب و پیش‌بینی طراحی نهادهای خیلی حساب شده در انقلاب موجب شد که این مسیر را ادامه دهیم و انقلاب‌مان آسیب نبیند، چون در همه این سال‌ها اتفاقات مهمی افتاده که هر کدام می‌توانست انقلاب را از بین ببرد.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا این گستردگی فعالیت‌های سپاه فرصت است یا تهدید» تصریح کرد: اجبار است، مردمی که انقلاب کردند می‌خواهند آزاد باشند می‌خواهند از این دستاورد دفاع کنند و مجبورند که در همه ابعاد از خود دفاع کنند. اگر حمله امنیتی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی شود سپاه و بسیج نهادهایی برخاسته از خود مردم هستند و خود مردمند که آمدند متمرکز شدند، منسجم شدند روی پاسداری از دستاوردهای خودشان.

معاون هماهنگ کننده سپاه اظهار داشت: امروز وقتی به این مردم نگاه می‌کنم دوست دارم تلویزیون باز باشد و هزار بار بگویم آفرین، حماسه‌ای که در همین یکی دو سال مردم ما آفریدند آفرین دارد، دشمن هزار حیله و نیرنگ برای بر هم زدن آرامش مردم به کار گرفت و مردم همه مشکلات را تحمل کردند. اگر در تاریخ جریانات همین یکی دو ساله کشور نوشته شود که دشمن چه خرابکاری‌هایی کرد که آرامش مردم را به هم بریزد بسیار خواندنی می‌شود.

سردار نقدی در خصوص اینکه آیا از ابتدا فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چنین گسترده تعریف شده بود؟ گفت: هیچ‌کس پیش‌بینی تمام این حوادث را نمی‌توانست بکند، حوادث پیش آمد، بعد از پیروزی انقلاب کودتاها شروع شد، تشکیلاتی لازم بود تا جلوی کودتاها را بگیرد، بعد جنگ‌های تجزیه‌طلبانه شروع شد که آمریکایی‌ها و رژیم بعثی آن را هدایت می‌کردند و فرانسه و آلمان در آن شریک بودند، بعد موج گسترده ترورها و انفجارها را آغاز کردند که ۱۷ هزار نفر از مردم ما شهید شدند

وی افزود: در همین تهران روزهایی بر ما گذشت که ۱۰۰ شهید در روز به واسطه ترور داشتیم، این وضعیت امنیت ما بود و تشکیلاتی لازم بود که جلوی ترورها را بگیرد، یعنی یکی یکی قدرت‌هایی که در سپاه متولد و خلق شده در واکنش به اتفاقاتی بوده که در تاریخ انقلاب افتاده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه با طرح این سؤال که تنوع در فعالیت‌های سپاه به نفع و ضرر چه کسی بوده است؟ تصریح کرد: آن کسانی که رسانه‌های‌شان سپاه را نشانه گرفته مردمند یا افرادی که از تنوع فعالیت‌های سپاه لطمه خوردند؟ سپاه با ورود به جنبه‌های مختلف دست مردم را گرفته یا توی سرشان زده؟؛ دست مردم را گرفت.

سردار نقدی با بیان اینکه وقتی امواج ترور تمام این کشور را در برگرفت و مردم آرامش نداشتند سیستم امنیتی و اطلاعاتی سپاه تأسیس شد و دست مردم را گرفت، اظهار داشت: در دفاع مقدس کسی به سپاه یک قبضه اسلحه نداد، یک تانک برای سپاه خریداری نشد، همه را غنیمت گرفتند، چند لشگر زرهی از کجا درست شد، همه آنها از غنائم بود، توپخانه سپاه همه از غنائم بود. اگر سپاه وارد اقتصاد شده برای فرماندهانش خانه‌های شیک ساخته یا اینکه فرماندهانش با تواضع در خانه‌های معمولی زندگی می‌کنند، خانه‌هایی که خیلی از مدیران کل حاضر نیستند در آنها زندگی کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچکدام از فعالیت‌های سپاه از روی منفعت‌طلبی نبوده بلکه دست مردم را گرفته، برای‌شان سد کرخه ساخته و آمده گازکشی کرده است، گفت: اگر خارجی‌ها عسلویه را زمین گذاشتند آمده آنجا را ساخته، گفته خیال‌تان راحت من نمی‌گذارم اقتصاد لطمه بخورد.

معاون هماهنگ کننده سپاه تاکید کرد: این چند بُعدی بودن و تنوع کجای آن ضرر داشته، هر جا هم گفتند این کارها را زمین بگذارید گذاشته است، در قانون اساسی پیش‌بینی شده که نیروهای مسلح در شرایط غیرجنگی می‌توانند از ابزارشان تا حدی که توان رزمی‌شان لطمه نخورد به قدر نیاز دولت و کشور کمک کنند.