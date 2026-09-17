مهدی رسولی "این المهدی(عج)" را منتشر کرد+نماهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ "این المهدی(عج) کاری از مهدی رسولی در رثای حضرت صاحب الزمان (عج) منتشر شد.

شاعر این نماهنگ محمدجواد توحیدی و تهیه شده در بوریا مدیا است.

در بخشی از نماهنگ‌ آمده است:

این المهدی

دل میگیرد، همه دم از هجران

شب و روز سهم من شده غم از هجران

پای این غم، گذراندم یک عمر

همه جا را از دم سوزاندم یک‌عمر

آه سوزانم، صدای گریه های پنهانم، تورا تورا که می خوانم‌، پریشانم

هر دم فریادم میان خنده های ناشادم نرفته گریه تو از یادم، پریشانم، کن امدادم

ای، هجران تا کی

ساعت ساعت، عمرم شد طی

آه، این المهدی