  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

مهدی رسولی "این المهدی(عج)" را منتشر کرد+نماهنگ

مهدی رسولی "این المهدی(عج)" را منتشر کرد+نماهنگ

نماهنگ "این المهدی(عج)" کاری از مهدی رسولی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ "این المهدی(عج) کاری از مهدی رسولی در رثای حضرت صاحب الزمان (عج) منتشر شد.

شاعر این نماهنگ محمدجواد توحیدی و تهیه شده در بوریا مدیا است.

در بخشی از نماهنگ‌ آمده است:

این المهدی

دل میگیرد، همه دم از هجران

شب و روز سهم من شده غم از هجران

پای این غم، گذراندم یک عمر

همه جا را از دم سوزاندم یک‌عمر

آه سوزانم، صدای گریه های پنهانم، تورا تورا که می خوانم‌، پریشانم

هر دم فریادم میان خنده های ناشادم نرفته گریه تو از یادم، پریشانم، کن امدادم

ای، هجران تا کی

ساعت ساعت، عمرم شد طی

آه، این المهدی

کد مطلب 6950246
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه