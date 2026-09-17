به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «لولا داسیلوا» رئیس جمهور بزریل گفت که در جریان حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست که در انتخابات این کشور دخالت نکند.

رئیس‌جمهوری برزیل پیشتر هم با انتقاد از بی‌توجهی واشنگتن به نهادهای جهانی گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می خواهد سازمان ملل جدیدی ایجاد کند و خود مالک آن باشد.

وی افزود: ترامپ می‌خواهد جهان را از طریق توییتر اداره کند. عجیب است. هر روز او چیزی می‌گوید و جهان به آن واکنش نشان می دهد.

رئیس‌جمهوری برزیل با دفاع از چندجانبه‌گرایی در برابر آنچه «قانون جنگل» در مناسبات جهانی خواند، هشدار داد که منشور سازمان ملل در حال از بین رفتن است.