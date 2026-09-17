به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین رستمی چهارشنبه شب در جمع مردم بابل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب و دفاع مقدس اظهار کرد: سلام و درود به یاران و اصحاب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تنها یک عبارت زیارتی نیست، بلکه یادآور مسیر و مکتبی است که پیروان آن برای دفاع از دین و ارزش‌های الهی در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی افزود: اگر امروز بخواهیم مصداقی برای «انصار دین خدا» در زمانه خود بیان کنیم، ملت ایران و مردمی که در صحنه‌های مختلف پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند، ادامه‌دهنده همان مسیر هستند.

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌های کشور با اشاره به حضور مردم بابل در این اجتماع بیان کرد: تصاویر و صحنه‌های حضور مردم این منطقه همواره برای مردم سراسر کشور روحیه‌بخش بوده و نشان می‌دهد که پیوند مردم با ارزش‌های دینی و ملی همچنان پابرجاست.

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به جایگاه ملت ایران در آیات و روایات گفت: در قرآن کریم آمده است اگر گروهی از مردم از مسیر دین الهی فاصله بگیرند، خداوند قومی دیگر را جایگزین آنان خواهد کرد؛ قومی که ویژگی‌های ایمان، عزت و ایستادگی در راه خدا را دارند.

وی ادامه داد: در روایات، این آیه درباره ایرانیان نیز مورد توجه قرار گرفته است و تاریخ انقلاب اسلامی نشان داد که مردم ایران در عرصه‌های دشوار، مسئولیت خود را در دفاع از اسلام و کشور به خوبی نشان داده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌های کشور با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) نسبت به مردم ایران تصریح کرد: امام راحل در وصیت‌نامه خود از ملت ایران با عظمت یاد کرده و بر ایمان، آگاهی و روحیه ایستادگی آنان تأکید داشت.

حجت‌الاسلام رستمی خاطرنشان کرد: اعتماد امام خمینی(ره) به مردم صرفاً یک شعار سیاسی نبود، بلکه در رفتار و سخنان ایشان در سال‌های مختلف انقلاب و به‌ویژه در ماه‌های پایانی عمرشان به روشنی دیده می‌شد.

وی با اشاره به تهدیدهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی تحلیل‌ها بر این تصور استوار بود که در صورت وقوع بحران، مردم از صحنه کنار خواهند رفت و میدان برای دشمنان و عوامل آنان خالی خواهد شد، اما تجربه نشان داد محاسبات آنان با واقعیت جامعه ایران فاصله دارد.

حجت‌الاسلام رستمی با گرامیداشت یاد شهدای اخیر افزود: در حوادث اخیر نیز مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در شرایط دشوار، میان دفاع از کشور و حفظ استقلال آن با منافع شخصی تفاوت قائل هستند و حاضرند برای حفظ امنیت و تمامیت کشور هزینه پرداخت کنند.

وی با اشاره به نقش مردم مازندران و بابل در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: این منطقه سابقه‌ای درخشان در دفاع از انقلاب و کشور دارد و نام لشکر ۲۵ کربلا و شهدای این دیار با تاریخ مقاومت ملت ایران پیوند خورده است.

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌های کشور در پایان تأکید کرد: پرچمی که امروز در دست مردم قرار دارد، در نگاه بسیاری از بزرگان ادامه همان مسیر تاریخی انبیا و اهل‌بیت(ع) است و حفظ این مسیر نیازمند بصیرت، وحدت و حضور مسئولانه مردم در صحنه است.