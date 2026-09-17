به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران که مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ را با ۲ برد برابر چین تایپه و اردن، یک شکست برابر قطر و صدرنشینی گروه B تمام کرد، روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) در مرحله یک چهارم نهایی این بازی ها مقابل بحرین به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

پیش از ایران، تیم ملی بسکتبال کره جنوبی با غلبه بر اردن راهی نیمه نهایی شده بود و در ادامه دیدارهای مرحله یک چهارم نیز تیم های چین و ژاپن با از پیش رو برداشتن عربستان و چین تایپه وارد مرحله نیمه نهایی شدند.

بدین ترتیب، مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال در بازی های آسیایی با حضور ۳ تیم از شرق آسیا و ایران به عنوان تنها نماینده غرب آسیا برگزار خواهد شد.

دیدارهای این مرحله روز جمعه 27 شهریور برگزار می شود. در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران به مصاف کره جنوبی می رود.



تیم های ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی در حالی در نیمه نهایی بیستمین دوره بازی های آسیایی رو در روی هم قرار می گیرند که در ۴ دوره از ۵ دوره اخیر این بازی ها مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. نتیجه این دیدارها کسب ۳ پیروزی برای بسکتبال ایران بوده است.

دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهای میان تیم های چین و ژاپن برگزار خواهد شد.

دیدارهای رده‌بندی و فینال مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ روز یکشنبه ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد.