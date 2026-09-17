به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد جام احمد قدیروف روسیه طی روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه در شهر چچن کشور روسیه برگزار شد و تیم ایران توسط مهدی حاجیلوئیان در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا و مرتضی جانمحمدزاده در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
علی اصغر سلطانی، امیررضا تیموری زاد، سجاد پیردایه، علی اکبر فضلی و امیرعلی مسلمی صاحب عنوانی نشدند.
دست خالی ۵ نفر از مدال؛
آزادکاران ایران در جام احمد قدیروف روسیه صاحب ۲ مدال شدند
تیم منتخب کشتی در رقابتهای بینالمللی کشتی جام احمد قدیروف روسیه به یک مدال طلا و یک مدال برنز دست یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد جام احمد قدیروف روسیه طی روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه در شهر چچن کشور روسیه برگزار شد و تیم ایران توسط مهدی حاجیلوئیان در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا و مرتضی جانمحمدزاده در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
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