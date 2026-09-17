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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

اذعان آمریکا به سرنگون شدن دو پهپاد MQ۱ توسط ایران

اذعان آمریکا به سرنگون شدن دو پهپاد MQ۱ توسط ایران

شبکه سی‌بی‌اس به نقل از مقام‌های آمریکا به سرنگون شدن دو پهپاد MQ۱ این کشور توسط ایران در طول روزهای گذشته اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه سی بی اس به نقل از برخی مقام های آمریکایی اذعان کرد که ایران دو پهپاد نوع « MQ۱» را در طول چند روز گذشته سرنگون کرده است.

اذعان مقام های آمریکایی به سرنگون شدن این دو پهپاد در حالی است که روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر اعلام کرده بود: یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.

منابع آگاه همچنین اعلام کردند که صبح امروز پنج‌شنبه، یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-۹ متعلق به ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا که در حال نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه عمومی جزیره قشم بود، توسط آتش سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منهدم شد.
بر اساس این گزارش، عملیات رهگیری و انهدام این پرنده متجاوز در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور و با تکیه بر توانمندی‌های بومی سامانه‌های راداری و موشکی صورت گرفت.

کد مطلب 6950231

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