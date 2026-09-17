محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز و فردا سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، جنوب‌غربی و تا حدودی مرکزی استان به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: همچنین روزهای شنبه و یکشنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی تا مرکزی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به تغییرات دمایی تصریح کرد: طی روز جمعه نیز افزایش یک تا دو درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه و رامشیر با دمای ۴۵.۵ و ایذه با دمای ۱۷.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۴.۶ و کمینه دمای ۲۲.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.