ال جی موبایل میان رده با نمایشگر ۶ اینچی رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت ال جی بی سروصدا از یک موبایل جدید به نام LG K۴۲ در جمهوری دومینیکن رونمایی کرده است.

این تلفن هوشمند میان رده، نمایشگر جالب توجه و یک باتری متوسط دارد. موبایل «کی ۴۲» این شرکت کره ای ۱۸۲ گرم وزن و گواهینامه مقاومت MIL-STD-۸۱۰G دارد. به این ترتیب دستگاه در شرایط سخت محیطی نیز کار می کند. پنل پشتی آن نیز ضد خش است. همچنین در این موبایل نمایشگر ۶.۶ اینچی با وضوح HD+ نصب شده است.

«کی ۴۲» دارای تراشه Helio P۲۲ همراه ۳ گیگابایت RAM و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است. علاوه بر آن می توان کارت حافظه میکرو اس دی نیز برای افزایش حافظه ذخیره به آن افزود. سیستم عامل دستگاه نیز اندروید ۱۰ است.

پشت این موبایل میان رده ۴ دوربین (۱۳، ۵،۲ و ۲ مگاپیکسل) قرار دارد. دوربین سلفی آن نیز ۸ مگاپیکسلی است. طبق اطلاعات موجود در «کی ۴۲» یک باتری ۴ هزار میلی آمپری نصب شده است.

از نکات جالب توجه این دستگاه، کلیدی مخصوص برای دسترسی به دستیارهوشمند گوگل و همچنین یک اسکنر اثر انگشت در بخش کناری موبایل است.