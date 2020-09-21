به گزارش خبرگزاری مهر، واوان جنیدی، رئیس واحد وکالت حج در جاکارتا گفت: وزارت دین یک کتاب مناسک حج ویژه زنان و یک کتابچه راهنمای حج برای زنان تهیه خواهد کرد. ایده انتشار این کتاب از بحث و گفت‌وگو با مدیر تربیت حج آغاز شد. مناسک حج زنان پیچیده‌تر از مناسک حج مردان است. این به دلیل تفاوت‌های زیادی است که در مناسک حج زن و مرد وجود دارد که برای زنان پیچیده‌تر است.

در حال حاضر این دو کتاب هنوز در مرحله چاپ هستند. کتاب مناسک حج زنان به همه راهنمایان حج توزیع می‌شود و اما کتاب جیبی مناسک حج زنان، به زائران زن توزیع می‌شود.

همچنین قرار است برای راهنمایان مناسک حج، کتاب مناسک حج برای زنان توزیع می‌شود، زیرا حاوی مسائل فقهی زنان در مناسک است.