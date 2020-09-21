قیمت بلیت پرواز تهران-استانبول ۴.۵ میلیون تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مقصود اسعدی سامانی در پاسخ به این سوال که آیا ایرلاین‌های ایرانی می‌توانند به ترکیه پرواز داشته باشند؟ اظهار کرد: بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که در گذشته در رابطه با پروازهای بین ایران و ترکیه وجود داشت، ایرلاین‌های ایرانی که ناوگان هوایی آن‌ها آمادگی لازم را داشته باشند می‌توانند مطابق قطعنامه دوجانبه‌ای که بین ایران و ترکیه منعقد شده و بر اساس سهمیه‌ای که سازمان هواپیمایی برای آن‌ها تعیین کرده، به ترکیه پرواز داشته باشند.

وی با اشاره به نگرانی برخی از مسافران در خصوص نرخ بالای بلیت‌های ایران و ترکیه گفت: نرخ بلیت هواپیما بستگی به نرخ ارز و میزان تقاضای سفر دارد؛ قطعاً هر چقدر میزان عرضه (تعدد ایرلاین‌ها) بیشتر باشد، به طور قطع در کاهش نرخ بلیت هواپیماها تأثیرگذار خواهد بود.

اسعدی سامانی با اشاره به نرخ بلیت ۶۰ میلیون تومانی پرواز استانبول با ایرلاین قطری عنوان کرد: در حال حاضر نرخ بلیت پروازهای این ایرلاین به دلیل حضور مجدد ایرلاین‌های ایرانی به ۲۴ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است که این موضوع بیانگر این واقعیت است که اگر عرضه زیاد شود، نرخ بلیت نیز کاهش چشمگیر خواهد داشت.

به گفته وی از دیگر دلایل افزایش نرخ بلیت ایرلاین قطری در گذشته مربوط به مسیر طولانی تهران – دوحه - بلگراد – ترکیه بود که به دلیل تفاهمات برقرار شده، این ایرلاین مسیر بلگراد را حذف کرده و هواپیماهای این ایرلاین در مسیر تهران به دوحه و از دوحه به ترکیه پرواز می‌کنند.

دبیر انجمن ایرلاین‌های کشور گفت: هم‌اکنون نرخ بلیت هواپیماهای ایرلاین ملی برای پرواز به ترکیه حدود ۴ و نیم میلیون تومان است. ایرلاین‌های دیگر نیز بر حسب سرویس‌هایی که می‌دهند نرخ بلیت پروازهای خود را تعیین می‌کنند.

اسعدی سامانی برقراری پرواز به ترکیه را برای ایران راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته ارتباط هوایی بین ایران و ترکیه گسترش داشته است. علاوه بر مباحث گردشگری و بازرگانی، بسیاری از ایرانی‌ها در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و نیاز به تردد به این کشور را دارند. همچنین بسیاری از هواپیماها برای پرواز به سایر کشورها در ترکیه توقف می‌کنند. همه این موضوعات اهمیت برقراری پرواز به ترکیه را روشن می‌سازد.