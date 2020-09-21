سایش تایر و لنت ترمز، دو منبع مهم انتشار ذرات معلق ناشی از خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهیدزاده مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام اینکه سیاهه انتشار آلودگی هوای پایتخت نشان می‌دهد که وسایل نقلیه در حال تردد در این کلانشهر سالانه ۵۷۹ هزار تن آلاینده‌های مختلف وارد هوای تهران می‌کنند، گفت: یکی از آلاینده‌ها ذرات معلق است که مقدار انتشار سالانه آن در هوای پایتخت بر اساس آخرین سیاهه انتشار ۶ هزار و ۳۳۸ تن تخمین زده می‌شود.

وی که همزمان با روز جهانی بدون خودرو سخن می‌گفت، افزود: در میان ۶ هزار و ۳۳۸ تن ذرات معلق منتشره در اثر تردد خودروها در شهر تهران، سهم انتشار ذرات معلق ناشی از فرآیندهای احتراقی ۶۹% و سهم ناشی از فرآیندهای سایشی ۳۱% است که روزانه بیش از ۱۷ تن ذرات معلق در هوای پایتخت منتشر می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در فرآیند سایشی، سایش تایر خودروها با سطح معابر و لنت ترمز، منابع مهم انتشار ذرات معلق می‌باشد، اظهار کرد: از مجموع ذرات معلق منتشره در هوای تهران به ترتیب سهم کامیون‌ها ۱۵.۷ درصد، خودروهای سواری ۱۴ درصد و موتورسیکلت‌ها ۱۰ درصد است و سایر ناوگان‌های حمل و نقلی ۲۱ درصد از کل انتشار ذرات معلق تهران سهم دارند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا با تاکید بر اینکه معمولاً میزان انتشار ذرات معلق در هوای تهران در نیمه دوم سال از نیمه اول بیشتر است، خاطر نشان کرد: انجام منظم معاینه فنی در کنار مدیریت و کاهش حجم تردد خودروها در کاهش میزان انتشار ذرات معلق در هوا موثر است.