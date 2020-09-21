فرصت مجدد ثبت نام در آزمون استخدامی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش اعلام کرد با توجه به اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ و مراجعات انبوه متقاضیان برای مشاهده کارنامه، تعدادی از متقاضیان شرکت در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال۱۳۹۹ به دلیل بار شدید مراجعات به سایت سازمان سنجش آموزش کشور موفق به ثبت نام در آزمون استخدامی نشدند.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای متقاضیان، ترتیبی اتخاذ شد که از تاریخ اول تا چهارم مهرماه ۹۹ متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان سنجش در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال۱۳۹۹ ثبت‌نام کنند.

همه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه‌های ۱۹ و ۲۵ شهریور و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیان دارای سهمیه ایثارگر که در بازه زمانی فوق، سهمیه آنان برای ثبت نام در این آزمون مورد تایید قرار نگرفت در صورتی که با مراجعه و پیگیری موضوع سهمیه خود از اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حل کرده اند می توانند در مهلت زمانی جدید اول تا چهارم مهرماه ۹۹ با مراجعه سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند، می‌توانند در صورت تمایل در تاریخ اول تا چهارم مهرماه، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.