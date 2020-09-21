  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۴۳

امکان ویرایش فرم ثبت نام؛

فرصت مجدد ثبت نام در آزمون استخدامی فراهم شد

فرصت مجدد ثبت نام در آزمون استخدامی فراهم شد

فرصت مجدد ثبت نام در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش اعلام کرد با توجه به اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ و مراجعات انبوه متقاضیان برای مشاهده کارنامه، تعدادی از متقاضیان شرکت در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال۱۳۹۹ به دلیل بار شدید مراجعات به سایت سازمان سنجش آموزش کشور موفق به ثبت نام در آزمون استخدامی نشدند.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای متقاضیان، ترتیبی اتخاذ شد که از تاریخ اول تا چهارم مهرماه ۹۹ متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان سنجش در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال۱۳۹۹ ثبت‌نام کنند.

همه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه‌های ۱۹ و ۲۵ شهریور و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیان دارای سهمیه ایثارگر که در بازه زمانی فوق، سهمیه آنان برای ثبت نام در این آزمون مورد تایید قرار نگرفت در صورتی که با مراجعه و پیگیری موضوع سهمیه خود از اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حل کرده اند می توانند در مهلت زمانی جدید اول تا چهارم مهرماه ۹۹ با مراجعه سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند، می‌توانند در صورت تمایل در تاریخ اول تا چهارم مهرماه، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

کد مطلب 5029395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید واسه تمدید ثبت نام استخدامی بسیار مچکرم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها