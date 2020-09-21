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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۵۰

سرپرست اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال‌وبختیاری:

مسابقه‌ مجازی «تلاوت برتر» در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

مسابقه‌ مجازی «تلاوت برتر» در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد- سرپرست اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال‌وبختیاری از برگزاری مسابقه‌ مجازی «تلاوت برتر» در استان با موضوع آیات مرتبط با شهادت، جهاد، مقاومت، بصیرت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر کارگر با اشاره به محدودیت‌ها در برگزاری مجالس قرآنی و دوری قراء نوجوان و بزرگسال استان از محافل قرآنی و اجرای تلاوت به دلیل شرایط کرونایی، اظهار کرد: برای کمرنگ ساختن این مشکل و ایجاد فضای قرآنی و محرمی در ایام محرم، مسابقه مجازی «تلاوت برتر» با موضوع آیات مرتبط با شهادت، جهاد، مقاومت، بصیرت، مبارزه با فتنه و تحریف پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: قاریان نوجوان و بزرگسال خانم و آقا از سراسر استان می‌توانند در ایام محرم با تهیه یک فیلم یک یا دو دقیقه‌ای از تلاوت خود از آیات مرتبط با موضوعات یاد شده و ارسال آن به پیام‌رسان‌های ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خود، در این مسابقه قرآنی شرکت کنند.

حجت‌الاسلام کارگر با بیان اینکه شرکت در مسابقه مجازی تلاوت برتر محدودیت سنی ندارد، گفت: اگر تعداد آثار دریافتی و استقبال از این مسابقه بالا باشد، آثار در دو بخش زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال ویژه نوجوانان و بزرگسالان داوری و نفرات برتر هر بخش به‌صورت مجزا اعلام و تجلیل خواهد شد، بر این اساس به سه قرائت برگزیده هر بخش جوایزی اهدا می‌شود.

سرپرست اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: مسابقه مجازی «تلاوت برتر» فرصت خوبی برای ایجاد فضای قرآنی در ایام محرم در خانواده‌هاست، ضمن اینکه قرائت‌های برتر برادران در رسانه‌ها و گروه‌های پربازدید استان و کشور منتشر خواهند شد.

کد مطلب 5029471

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