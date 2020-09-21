مسابقه‌ مجازی «تلاوت برتر» در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر کارگر با اشاره به محدودیت‌ها در برگزاری مجالس قرآنی و دوری قراء نوجوان و بزرگسال استان از محافل قرآنی و اجرای تلاوت به دلیل شرایط کرونایی، اظهار کرد: برای کمرنگ ساختن این مشکل و ایجاد فضای قرآنی و محرمی در ایام محرم، مسابقه مجازی «تلاوت برتر» با موضوع آیات مرتبط با شهادت، جهاد، مقاومت، بصیرت، مبارزه با فتنه و تحریف پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: قاریان نوجوان و بزرگسال خانم و آقا از سراسر استان می‌توانند در ایام محرم با تهیه یک فیلم یک یا دو دقیقه‌ای از تلاوت خود از آیات مرتبط با موضوعات یاد شده و ارسال آن به پیام‌رسان‌های ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خود، در این مسابقه قرآنی شرکت کنند.

حجت‌الاسلام کارگر با بیان اینکه شرکت در مسابقه مجازی تلاوت برتر محدودیت سنی ندارد، گفت: اگر تعداد آثار دریافتی و استقبال از این مسابقه بالا باشد، آثار در دو بخش زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال ویژه نوجوانان و بزرگسالان داوری و نفرات برتر هر بخش به‌صورت مجزا اعلام و تجلیل خواهد شد، بر این اساس به سه قرائت برگزیده هر بخش جوایزی اهدا می‌شود.

سرپرست اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: مسابقه مجازی «تلاوت برتر» فرصت خوبی برای ایجاد فضای قرآنی در ایام محرم در خانواده‌هاست، ضمن اینکه قرائت‌های برتر برادران در رسانه‌ها و گروه‌های پربازدید استان و کشور منتشر خواهند شد.