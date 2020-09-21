شرایط آذربایجان غربی بحرانی شد/اوج گیری کرونا در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم‌حسنی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با هشدار جدی نسبت به افزایش آمار مبتلایان به بیماری کرونا در استان افزود: در ارومیه بشدت تحت فشار هستیم و تعداد مبتلایان و بیماران بستری افزایش یافته است.

وی با اشاره به تکمیل ظرفیت بیمارستانها اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از بیمارستان امام خمینی (ره) را به بیماران کرونایی اختصاص دادیم تا از تمام ظرفیت موجود استفاده کنیم.

حسنی ادامه داد: ظرفیت بیمارستان طالقانی ارومیه به طور کامل تکمیل شده و افرادی که به طالقانی مراجعه می‌کنند در اورژانس در انتظار بستری هستند.

وی اضافه کرد: در شرایط بحرانی قرار داریم و بیمارستان‌های شهر از جمله عارفیان، ارتش و سایر بیمارستان‌ها می‌بایست پای کار بیایند.

حسنی با بیان‌وضعیت قرمز در استان گفت: همه بخاطر مردم مکلف به ارائه خدمات هستیم از مردم تقاضا داریم با رعایت مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی کادر درمان را همراهی کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی گفت: امکانات بیمارستان‌ها برای مردم هست و مردم باید از امکانات درمانی شهر استفاده کنند.

حسنی گفت: تعداد بیماران بستری در ارومیه نسبت به تاریخ ۱۰ تیر (بالاترین آمار بیماران بستری استان) ۱.۵ برابر شده است.