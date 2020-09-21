«میثم محمدی» رتبه یک کنکور ارشد ۹۹ در اسلامشهر تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور بعد از ظهر دوشنبه با حضور در منزل «میثم محمدی» دانشجوی اسلامشهری که با کسب رتبه یک کنکور ارشد سال ۹۹ در رشته مهندسی مواد موفق شد در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شود، از وی تجلیل کرد.

مرسلپور در سخنانی در این دیدار ضمن تبریک کسب این موفقیت به دانشجوی موفق اسلامشهری و خانواده او اظهار داشت: شهرستان اسلامشهر در حوزه علم و دانش در سال‌های اخیر ارتقا بسیاری خوبی داشته و دانش آموزان و دانشجویان ما در جشنواره‌های مختلف علمی و کنکور سراسری از جمله در مقطع کارشناسی ارشد موفقیت‌های چشمگیری کسب کردند.

وی افزود: باید ساز و کاری توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تعریف شود تا با شناسایی دانشجویان نخبه و موفق شهرستان در رشته‌های مختلف آنان را به مراکز صنعتی و تولیدی مرتبط معرفی کنیم تا در حین تحصیل امکان استفاده تجربی از فضاهای صنعتی و تولیدی شهرستان را نیز داشته باشند و از این طریق به بازار کار نیز معرفی شوند.