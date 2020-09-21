به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، حجت اشرف‌زاده خواننده و آهنگسازِ سبک پاپ و سنتی با حضور در استودیوی برنامه تلویزیونی «کتاب‌باز» از شهر و زادگاهش خواهد گفت. او که اهل نیشابور است به نقش زادگاهش خراسان در شکل‌گیری امروز و آینده اش می‌پردازد.

خواننده ترانه معروف «ماه و ماهی» امشب ۳۱ شهریور در گفتگو با سروش صحت، خاطراتش از ملاقات با محمدرضا شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج و پرویز مشکاتیان را بازگو و به تاثیر این اساتید در زندگی حرفه‌ای‌اش اشاره خواهد کرد.

در بخش دوم برنامه «کتاب‌باز» مسعود فراستی کارشناس ثابت کتاب، در سومین قسمت از حضورش در سری جدید این برنامه تلویزیونی به خوانش «خوان هشتم» مهدی اخوان ثالث و در ادامه نیز به ارتباط این اشعار به شاهنامه فردوسی می‌پردازد.

این برنامه تلویزیونی به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا رضائیان، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ در شبکه نسیم پخش و روز بعد در ساعات ۱، ۸ و ۱۴ بازپخش می‌شود.