دیوار سنگی ۶ میلیارد ریالی شهرداری اهر فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دیوار سنگی کوی فضیلت که در هفته دولت امسال با اعتبار بالغ‌بر ۶ میلیارد ریالی با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و مدیرکل امور روستایی استانداری به بهره‌برداری رسیده بود، فرو ریخت؛ این حادثه بر اساس گزارش ساکنین ساعت ۷:۴۰ صبح امروز رخ داد و به یک واحد مسکونی خسارت وارد کرد.

دیوار سنگی کوی فضیلت با هدف رفع خطر از حوادث احتمالی احداث شده بود ولی خود منجر به حادثه شد؛ این در حالی است که ساکنین کوچه مدعی بودند که بیش از یک‌ماه می‌شود که دیوار سنگی در حال حرکت بود و مراتب را به مأموران شهرداری اهر گزارش داده بودند تا از هرگونه حوادث احتمالی جلوگیری شود.

طبق گزارش شهردار اهر در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری اهر در هفته دولت، مشخصات پروژه‌ی دیوار سنگی فضیلت به طول ۵۰ متر حجم ۱۰۰۰ مترمکعب و ارزش ریالی ۶ میلیارد اعلام کرده بود.

البته ریزش دیوار سنگی در زمانی اتفاق افتاد که تردد چندانی وجود نداشت؛ به گفته ساکنین اگر حادثه ریزش حوالی ظهر اتفاق می‌افتاد احتمال خسارت‌های جانی نیز وجود داشت و احتمال این‌که شهرداری اهر از احداث دوباره دیوار سنگی فضیلت صرف‌نظر کند، وجود دارد.

شهرداری اهر وعده بازسازی خانه‌ام را داده است

در حادثه فروریختن دیوار سنگی فضیلت، واحد مسکونی جعفر راستینه خانکندی دچار خسارت شد، او در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که نزدیک به ۲ ماه از احداث دیوار حائل فضیلت سپری می‌شود، اظهار داشت: تنها خانه‌ای که در جریان آور شدن دیوار سنگی دچار خسارت شد؛ خانه من بود البته از زمان احداث این دیوار سنگی که قرار بود مانع حوادثی همچون رانش زمین باشد ولی بلای جان شد.

این شهروند اهری افزود: ابتدا در جریان احداث این دیوار که باعث خسارت به واحد مسکونی بنده شد از طریق دستگاه قضائی؛ شکایت خود را اعلام کردم که پس از رسیدگی برای جبران خسارت ۱۸.۵ میلیون تومان پرداخت غرامت برآورد کردند، ولی این هزینه کفاف جبران خسارت را نمی‌کند.

وی ادامه داد: صبح امروز که دیوار سنگی به کلی فروریخت، شهردار اهر با حضور در محل به بنده گفت که اتاق خواب، آشپزخانه و حمام را مجدداً بازسازی خواهند کرد؛ اما نمی‌دانیم چه زمانی این وعده محقق خواهد بود.

راستینه بابیان این‌که نزدیک به دو ماه می‌شود که خانه‌ام را به دلیل خسارت‌های احتمالی این دیوار سنگی، خالی کرده بودم و به اجاره‌نشینی پناه برده‌ام، گفت: علی‌رغم اینکه برای احقاق حق‌ام هزینه هم کرده‌ام و برای جبران خسارت ریزش دیوار سنگی وعده‌هایی داده شده؛ هنوز از حوادث احتمالی نیز نگران هستم.

در پی ریزش دیوار سنگی سوالاتی از قبیل مطرح است؛ آیا در این حادثه مقصر شهرداری اهر یا پیمانکار است؟ اگر مقصر پیمانکار است چرا آواربرداری توسط ماشین‌آلات شهرداری اهر انجام می‌گیرد، آیا در انتخاب پیمانکار؛ صلاحیت پیمانکاری لحاظ شده و این‌که در هنگام احداث پروژه، نظارتی بر احداث دیوار سنگی بوده است؟

البته نظارت بر احداث دیوار سنگی فضیلت بر عهده شهرداری اهر بوده است.

گفتنی است؛ دیوار سنگی فضیلت به طول ۵۰ متر حجم ۱۰۰۰ مترمکعب با اعتبار ۶ میلیارد ریالی؛ ۵ شهریورماه هم‌زمان با هفته دولت و با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و مسئولان شهرستانی در قالب آئین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری اهر افتتاح شده بود.