به گزارش خبرگزاری مهر، «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه به سخنان مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران واکنش نشان داد.

در پیام توئیتری سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص آمده است: سخنان مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران غیرقانونی است. آمریکا از برجام خارج شده است. این کشور حق ندارد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد مکانیسم ماشه را فعال کند. آمریکا همانند بسیاری از موارد در گذشته تنها خود را منزوی می‌کند.

گفتنی است، نمایندگی چین در وین دیروز یکشنبه نیز در حساب کاربری خود در توئیتر به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داده بود

در پیام توئیتری هیئت نمایندگی چین در وین در این خصوص آمده بود: وقت پایان دادن به این مسخره‌بازی خودساخته (آمریکا) فرا رسیده است. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران همچنان معلق می‌ماند. موضع همه طرف‌های باقیمانده در برجام روشن است. آمریکا دیگر عضو مشارکت‌کننده در برجام نیست و ادعای این کشور درباره فعال‌سازی «اسنپ‌بک» پوچ و بی‌اثر است. ما متعهد به حفظ این توافق هستیم.

این در حالیست که دولت روسیه نیز پیشتر در بیانیه‌ای در دفاع از لغو تحریم‌های ایران آورده بود: آمریکا از طریق حدس و گمان درباره اینکه شورای امنیت برخی رویه‌ها را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام داده به گمراه کردن جامعه جهانی ادامه می‌دهد. این تحریم‌ها به موجب امضای برجام در سال ۲۰۱۵ لغو شده‌اند. حقیقت این است که شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی را که منجر به بازگرداندن تحریم‌های ایران شود انجام نداده است. آنچه آمریکا انجام می‌دهد چیزی به جز اجرای نمایش (تئاتر) نیست تا بتواند شورای امنیت را با سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران همراه کرده و این نهاد معتبر (شورای امنیت) را به وسیله‌ای در دستان خود تبدیل کند.

به گزارش مهر، صبح دیروز یکشنبه «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که او نمی‌تواند هیچ اقدامی در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام دهد چرا که ظاهراً در باب این مسئله عدم قطعیت (بلاتکلیفی) وجود دارد.

وی خطاب به شورای امنیت و در تکمیل اظهارات خود افزود: درباره اینکه آیا روند (اسنپ بک) آغاز شده و به دنبال آن لغو تحریم‌ها ادامه می‌یابد یا خیر، عدم قطعیت وجود دارد. دبیرکل سازمان ملل نمی‌تواند طوری رفتار کند که انگار چنین عدم قطعیتی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بامداد دیروز یکشنبه مدعی شد که تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران از جمله تحریم‌های تسلیحاتی از سرگرفته شده است.

به ادعای وی، تحریم‌ها متعاقب فرایند اسنپ‌بک ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بازگشته‌اند و آمریکا در تاریخ بیستم آگوست، به رئیس شورای امنیت درباره بی توجهی ایران به تعهدات برجامی خود اطلاع داده است.