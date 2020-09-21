دشمنان در جنگ می خواستند راه خیزش ملت های دیگر را ببندند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن رضایی عصر امروز در آئین در رژه خودرویی به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخی ملت ایران است و در یک سال گذشته که اروپا و غرب وارد سرزمین‌های مقدس اسلامی شدند، ابتدا فرانسه و بعد انگلیس و سپس آمریکا و امروز هنوز آمریکا سرزمین‌های اسلامی را با استعمار قدیم و جدید و فرا استعمار تسخیر و اشغال کردند.

وی افزود: ۲۰۰ سال بابت منابع طبیعی از نفت و گاز گرفته تا غنایم ذی‌قیمت این منطقه تا استعمار، انسان کشی و لشکرکشی انجام شده و در این ۲۰۰ سال، دو رویداد مهم سرنوشت‌ساز و تغییر ریل سیاست منطقه شکل گرفته است؛ اول انقلاب ۲۲ بهمن و بعد انقلاب دفاعی در ایام دفاع مقدس، این دو رویداد بزرگ سرنوشت محکومی را که برای این منطقه دیده بودند، تغییر داد.

رضایی ادامه داد: کانون این تحولات ملت ایران بوده است و جوانان برومند ایران اسلامی که کمتر از ۱۵ سال، دو حادثه مهمی را که سیاست را تغییر داد، به وجود آوردند. آنها با ابتکارات، افکار و اندیشه‌های جدید راه جدیدی را در سیاست و زندگی برای جهان اسلام و ایران اسلامی رقم زدند.‌

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دفاع مقدس برگ زرین و فراموش ناشدنی است که ملت ایران خود را پیدا کرده و اقتدارش را نیز دوباره به دست آورد و ایران در دوران دفاع مقدس سرپا ایستاد و استقلال و نظام جمهوری اسلامی خودش را دوباره تثبیت کرد.

رضایی اضافه کرد: دشمنان ما در همان روزهای اول وارد پنج استان مرزی خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی شدند و محل زندگی بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور را اشغال کردند.

وی با بیان اینکه همه فکر می‌کردند که ایران دیگر از جای خود بلند نمی‌شود و این تنبیه یک انقلاب است، اظهار کرد: دشمنان ایران با تحمیل جنگ بر کشور می‌خواستند انقلاب اسلامی را تنبیه کنند تا راه خیزش ملت‌های دیگر را مسدود کنند؛ برنامه آنها این بود که جمهوری اسلامی باید ساقط و یا اینکه با آمریکا همراه شود.

رضایی افزود: آنها فکر می‌کردند بعد از جنگ مثل گذشته ایران دنباله‌رو آمریکا خواهد شد و سران ایران با نام جمهوری اسلامی دنباله‌رو غرب می‌شوند اما هیچکدام نه تنها نتیجه نداد بلکه اقتدار خطرناکی برای خواب و آرامش غربی‌ها در کانون جهان اسلام به وجود آمد و آن هم ایران مقتدر و انقلابی با فکر و راه جدید در سیاست، دفاع و امنیت بود.

وی بیان کرد: از آن موقع تاکنون اندیشه‌های امنیتی ایران در عراق، سوریه، لبنان و در یمن جواب می‌دهد؛ تفکر دفاعی به پا خواسته از هشت سال دفاع مقدس است که امروز در جهان اسلام به عنوان یک برگ برنده در مقابل تجهیزات مدرن آمریکایی سر بلند کرده است و جامعه اسلامی خوشحال است که چنین تفکر و قیامی به پا خواسته است.