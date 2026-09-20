تجارت ۲ میلیارد دلاری کشاورزی ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی دانکورت، رئیس سازمان فدرال نظارت بر دامپزشکی و قرنطینه گیاهی روسیه در مسکو با وحید صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره توسعه همکاریهای میان دستگاههای ذیصلاح دو کشور گفتگو کرد.
در این دیدار، موضوعات مرتبط با کنترلهای دامپزشکی و بهداشت گیاهی، رعایت الزامات ایمنی و کیفیت محصولات کشاورزی، همکاری میان دستگاههای ذیصلاح ایران و روسیه و توسعه تجارت محصولات بخش کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی گمرک فدرال روسیه، طی ماههای ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲۶، روسیه ۳.۲ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار آمریکا به ایران صادر کرده است. از مهمترین اقلام صادراتی روسیه به ایران میتوان به ذرت، جو، گندم، روغن آفتابگردان و روغن کلزا اشاره کرد.
همچنین در همین بازه زمانی، روسیه ۴۹۵.۷ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۵۸۸.۹ میلیون دلار از ایران وارد کرده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به فلفل تازه، کاهو، پسته، کیوی و سختپوستان اشاره کرد.
تأکید بر توسعه صادرات محصولات شیلاتی ایران به روسیه
در ادامه این دیدار، طرف ایرانی بر علاقهمندی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش عرضه محصولات شیلاتی به بازار روسیه و همچنین گسترش فهرست تولیدکنندگان و واحدهای ایرانی دارای مجوز صادرات محصولات شیلاتی به این کشور تأکید کرد.
در این زمینه، سرگئی دانکورت اظهار کرد که واردات محصولات شیلاتی از ایران در صورت رعایت الزامات تعیینشده از سوی روسیه، تضمین کنترل کامل فرآیند تولید و اعمال نظارت دولتی بر محصولات اختصاصیافته برای صادرات امکانپذیر خواهد بود.
همکاری آموزشی و انتقال تجربیات تخصصی
در این دیدار همچنین موضوع آموزش و ارتقای دانش تخصصی کارشناسان ایرانی در مؤسسات وابسته به روسسلخوزنادزور مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، برگزاری دورههای آموزشی در حوزه قرنطینه گیاهی در مؤسسه فدرال دولتی «VNIIKR» برای سال جاری برنامهریزی شده است.
همچنین طرف روسی پیشنهاد مشارکت کارشناسان ایرانی در دورههای آموزشی مرتبط با پیشگیری از بیماریهای حیوانات در مؤسسه فدرال دولتی «VNIIZh» را مطرح کرد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم و تقویت همکاریهای ایران و روسیه، حفظ گفتگوی سازنده میان دستگاههای تخصصی و توسعه تبادل تجربیات علمی و عملی تأکید کردند.
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