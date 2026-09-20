همدان در جمع ۱۰ استان برتر قرآنی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار صبح یکشنبه در نشست مدیران موسسات قرآنی استان همدان با اشاره به جایگاه استان همدان در رتبهبندی موسسات قرآنی کشور، گفت: استان همدان در جمع ۱۰ استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد و استفاده بهینه از ظرفیت بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت میتواند به تثبیت و ارتقای این جایگاه کمک شایانی کند.
وی با تاکید بر اهمیت تبادل نظر با فعالان قرآنی، اظهار کرد: گفتوگو و تبادل نظر با مدیران و فعالان قرآنی، دقت و اشراف کاملتری را بر ظرفیتها و نیازهای این حوزه فراهم میآورد و طراحی و برنامهریزیهای آتی را با شناخت دقیقتری هدایت خواهد کرد.
خدمتکار بازنگری در شیوههای فعالیتهای قرآنی، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و بهروزرسانی روشها و ابزارهای آموزشی متناسب با نیازهای نسل جدید را ضروری خواند و بیان کرد: حوزه قرآن و عترت از اولویتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و حمایت از این فعالیتها در اسناد بالادستی و همچنین در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرکل آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت با استناد به پیامهای مقام معظم رهبری استحکام جامعه را در گرو توجه به آموزههای قرآنی دانست و تصریح کرد: موسسات قرآنی به عنوان پیشگامان این عرصه نقش برجستهای در تحقق اهداف این حوزه ایفا میکنند و بخش قابل توجهی از دستاوردها مرهون تلاش گروههای مردمی و این موسسات است.
وی با تاکید بر اولویتبخشی به موسسات و تشکلهای قرآنی، خاطرنشان کرد: دولت تکالیف روشنی در حوزه قرآن دارد و توسعه پایگاههای قرآنی در مساجد و تولید آثار فاخر از اولویتها است که تا پایان سال ۱۴۰۵ باید گزارش مشخصی از اقدامات ارائه شود.
خدمتکار با تاکید بر لزوم بازنگری در فعالیتهای جامعه قرآنی پس از حدود ۲۰ سال، ادامه داد: فعالیتهای قرآنی نیازمند پوستاندازی و انطباق با ذائقه نسل جدید است و در غیر این صورت اثربخشی لازم در برابر سایر جریانهای فرهنگی حاصل نخواهد شد.
وی افزود: برای تاثیرگذاری در روشها و ابزارها باید بهروز شویم و با توجه به پیشرفت روزافزون فناوریها از روشهای نوین برای ارتباط موثر با نسل جوان استفاده کنیم و تغییر ذائقه مخاطبان دغدغه جدی این حوزه است و باید الگوها و تجربیات موفق شناسایی و برای سایر استانها به اشتراک گذاشته شود.
مدیرکل آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت را ابزاری مهم برای هدایت فعالیتهای آموزشی موسسات قرآنی برشمرد و گفت: این آزمون میتواند فعالیتها را به سمت حوزههای کمتر توجه شده هدایت کرده و مشوقی برای فعالان قرآنی باشد.
وی تصریح کرد: این آزمون صرفاا یک رویداد آموزشی نیست بلکه ابزاری برای هدایتبخشی، انسجامبخشی، رصد و اندازهگیری دقیق فعالیت موسسات قرآنی است و به شکلگیری جریانی واحد و یکپارچه در این حوزه کمک میکند.
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