توضیح دانشگاه تربیت مدرس درباره فرایند پذیرش دانشجوی دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و ارتباطات دانشگاه تربیت مدرس در پی طرح مطالبی درباره فرایند پذیرش یکی از داوطلبان دوره دکتری رشته پژوهش هنر این دانشگاه، سرکار خانم مایا غضنفری، توضیحاتی را درخصوص ضوابط پذیرش، ارزیابی علمی و نحوه رسیدگی به اعتراضات ارائه کرد.

بر اساس ضوابط و شیوه‌نامه‌های مصوب، پذیرش دانشجو در دوره دکتری حاصل مجموعه‌ای از ارزیابی‌های کمی و کیفی است و نتیجه آزمون کتبی تنها بخشی از فرایند سنجش نهایی داوطلبان به شمار می‌رود.

در این فرایند، سوابق آموزشی و پژوهشی، کیفیت و میزان ارتباط فعالیت‌های علمی با رشته مورد تقاضا، توانایی علمی و تحلیلی، آمادگی برای انجام پژوهش در سطح دکتری و ارزیابی تخصصی در جلسه مصاحبه، مطابق مقررات و ضوابط مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مصاحبه علمی در دوره دکتری نیز بخشی اساسی از فرایند ارزیابی کیفی داوطلبان است و صرفاً به بررسی مدارک مکتوب محدود نمی‌شود. در این مرحله، توانایی تحلیل مسائل تخصصی، آشنایی با مبانی نظری و روش‌شناختی رشته، ظرفیت انجام پژوهش مستقل و تناسب پیشینه علمی داوطلب با حوزه مورد تقاضا از جمله مؤلفه‌های مورد ارزیابی است.در خصوص اعتراض مطرح‌شده نیز، موضوع در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده دانشگاه و با نظارت مسئولان ذی‌ربط، دو بار در فواصل زمانی مختلف در مرجع تخصصی مربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. مستندات، نحوه امتیازدهی و فرایند ارزیابی بازبینی شده و نتیجه بررسی نشان داده است که ارزیابی انجام‌شده بر اساس ضوابط، شیوه‌نامه‌های مصوب و معیارهای علمی مورد عمل دانشگاه صورت گرفته است.

دانشگاه حق داوطلبان برای طرح پرسش، اعتراض و درخواست بررسی مجدد را طبق روال پیش‌بینی شده و با ثبت در سامانه‌های آموزشی دانشگاه، محترم می‌شمارد و رسیدگی به این درخواست‌ها را بخشی از فرایند پاسخ‌گویی و صیانت از حقوق داوطلبان می‌داند. هر گونه ادعای خارج از واقعیت که موجب تضییع حقوق دانشگاه و دانشگاهیان باشد مورد پذیرش واقع نخواهد شد و در صورت لطمه به اعتبار اعضای دانشگاه، از مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود.

همچنین با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطلاعات آموزشی و فردی داوطلبان، دانشگاه از انتشار جزئیات پرونده، نمرات، سوابق تحصیلی و سایر اطلاعات شخصی افراد خودداری می‌کند و اطلاع‌رسانی عمومی را صرفاً در چارچوب تبیین فرایندها، ضوابط و سازوکارهای قانونی انجام می‌دهد.

روابط عمومی و ارتباطات دانشگاه تأکید می‌کند که رعایت عدالت آموزشی، حفظ حقوق تمامی داوطلبان، اجرای دقیق ضوابط مصوب و اتکا به ارزیابی علمی و تخصصی، مبنای عمل دانشگاه در فرایند پذیرش دانشجویان دوره دکتری است.