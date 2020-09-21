مجتبی پیر عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پتروشیمی بندر امام به علت خصوصی‌سازی و بخشنامه‌ها وزارت نفت، قصد نداشت در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شرکت کند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان و مدیرعامل باشگاه پتروشیمی بندر امام، تمام مراحل برای حضور این تیم در لیگ برتر برطرف شد و تنها مراحل اداری باقی مانده است.

پیر عباسی با بیان اینکه هدف اصلی ما حفظ تیم پتروشیمی بندر امام بود، ادامه داد: کارهای اداری نیز انجام می‌شود و تیم پتروشیمی بندر امام در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند.

رئیس هیئت بسکتبال خوزستان با اشاره به اینکه در مسابقات فصل گذشته رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های کشور، تیم‌های نفت امیدیه و مهروبان نوین ماهشهر به نمایندگی استان حضور داشتند، عنوان کرد: سهمیه خوزستان در این مسابقات با اضافه شدن تیم‌های بهبهان پلاس، ملی حفاری اهواز، هیئت خوزستان و پژوهان ماهشهر افزایش پیدا کرد.

وی در پایان گفت: پالایش و پخش آبادان دیگر نماینده خوزستان در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور است.