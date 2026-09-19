فیدان: تمرکز ما بر به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد: بحران کنونی در خاورمیانه از نظر اقتصادی دیگر قابل تحمل نیست.

وی همچنین گفت: ممکن است عربستان سعودی نیازهای نظامی داشته باشد و این نیازها در چارچوب توافق سه‌جانبه با پاکستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: قابل قبول نیست که عربستان بخشی از جنگ آمریکا و ایران باشد، در حالی که این کشور تمایلی به ورود به درگیری ندارد.

وی افزود: پیشنهادهایی برای پایان دادن به درگیری‌های مرتبط با یمن به همه طرف‌ها منتقل شده است.

وزیر امور خارجه ترکیه در پایان گفت: اوضاع به‌تدریج پیچیده‌تر می‌شود و ما بر این تمرکز داریم که مذاکرات میان واشنگتن و تهران به نتیجه برسد.