کاسی : هجرت از حب دنیا شرط رسیدن ملت مبعوث به مقصد است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاسی، شامگاه شنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه ما ملتی هستیم که برای انجام کار بزرگی مبعوث شده‌ایم، اظهار کرد: باید بررسی کنیم که آیا بعثت خودش مقصد است یا اینکه مقصد دیگری برای آن تعریف شده است.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به کتاب «طرح کلی اندیشه سیاسی در قرآن» امام شهید که سخنان ایشان در سال ۱۳۵۳ را شامل می‌شود، افزود: این مباحث با وجود گذشت زمان، همچنان با شرایط امروز تناسب دارد و می‌تواند برای تحلیل وضعیت کنونی انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از فصل‌های این کتاب به موضوع «هجرت» اختصاص دارد، افزود: اگر قرار است از بعثت به مقصد، یعنی «قیام لله»، برسیم، باید از یک سری مسائل هجرت کنیم و از موانعی که در مسیر رسیدن به این هدف قرار دارد، عبور کنیم.

کاسی با اشاره به طرح ۱۲ نوع هجرت از سوی امام شهید، ادامه داد: اگر این هجرت ها محقق نشود، ما نمی‌توانیم به مقصد برسیم؛ زیرا قله‌ای که برای این مقصد تعیین شده، قله بزرگی است و رسیدن به آن، زحمت و دقت بیشتری می‌طلبد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین ملت مبعوث شده در بیان قرآن، بنی‌اسرائیل است، گفت: بنی‌اسرائیل نیز برای انجام مأموریتی بزرگ مبعوث شده بودند و قرار بود در مسیر خروج، حکومت دینی مبتنی بر ولایت معصوم تشکیل دهند.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد:بنی‌اسرائیل در این مسیر به بن‌بست رسیدند و نتوانستند به مقصد خود دست پیدا کنند؛ بنابراین این تجربه تاریخی برای ملت ایران نیز یک هشدار جدی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که صرف بعثت به معنای رسیدن به مقصد نیست.

حب دنیا و خطاهای محاسباتی مسئولان

کاسی با اشاره به شرایط حساس و بغرنج امروز، اظهار کرد: این شرایط به دقت بیشتری نیاز دارد و نخستین عاملی که باید مورد توجه قرار گیرد، دنیا و دلبستگی به آن است.

وی با بیان اینکه امام شهید بارها درباره ضرورت هجرت از حب دنیا سخن گفته است،افزود: اگر قرار است ملت مبعوث شده به مقصد برسد، باید از حب دنیا هجرت کند؛ زیرا یکی از عوامل جدی خطاهای محاسباتی مسئولان، دلبستگی به دنیا است.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به انتقادها درباره عدم حضور مردم، گفت: ملت انقلابی از قشر ضعیف و پابرهنه تشکیل شده است و تصمیم‌های مسئولان باید با توجه به وضعیت همین قشر و مطالبات واقعی مردم اتخاذ شود.

کاسی با بیان اینکه باید از ورود حجم بالای برندها به کشور جلوگیری شود، افزود: باید از پول‌پاشی نیز جلوگیری کرد و اجازه نداد منابع کشور در مسیرهایی هزینه شود که با نیازهای واقعی مردم و مصالح اقتصادی کشور تناسب ندارد.

وی با اشاره به اینکه حب دنیا نباید در تصمیم‌گیری مسئولان وجود داشته باشد و مسئولان باید مصالح ملی را بر منافع شخصی و دنیوی مقدم بدانندگفت: ارز حاصل از صادرات باید به کشور باز می‌گشت، اما این اتفاق به درستی رخ نداده است و چنین مسائلی می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

کارشناس مسائل سیاسی میزان بودجه کل کشور را عن‌قریب ۸۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: بررسی دقیق منابع و مصارف کشور، توجه به وضعیت اقتصادی مردم و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری، از ضرورت های شرایط کنونی است.

جنگ امروز، جنگی پیچیده و چند لایه است

وی با اشاره به موضوع امنیت ملی، اظهار کرد: امنیت ملی با بستن باب‌المندب تأمین شده است و در کنار اقدامات نظامی، باید سایر ابعاد قدرت ملی نیز مورد توجه قرار گیرد.

کاسی با بیان اینکه نباید خیابان را رها کرد، افزود: در عرصه تدبیر باید مانند یک شطرنج باز عمل کرد و همه حرکات و پیامدهای تصمیم‌ها را در نظر گرفت؛ زیرا یک تصمیم نادرست می‌تواند کل بازی را تغییر دهد.

وی با اشاره به ضرورت طرح مطالبات مردم، اظهار کرد: خواسته‌های اساسی مردم باید با صدای بلند فریاد زده شود و مسئولان باید نسبت به مطالبات جامعه بی‌تفاوت نباشند.

وی افزود: این اتفاق در تاریخ بارها رخ داده است و هرجا غفلت کرده‌ایم، از همان نقطه ضربه خورده‌ایم؛ بنابراین در شرایط فعلی نباید اجازه دهیم غفلت یا بی‌توجهی، زمینه آسیب به کشور را فراهم کند.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگی پیچیده است، گفت: هرجا غفلت شود، همان‌جا ضربه می‌خوریم و این جنگ تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود.

وی بخش مهمی از جنگ امروز را فرهنگی و اقتصادی دانست و افزود: باید ناکارآمدی‌های را پوشش دهیم و برای مقابله با تهدیدهای فرهنگی و اقتصادی، برنامه‌ای جدی و مستمر داشته باشیم.

کاسی با اشاره به فضای رقابتی امروز دنیا، اظهار کرد: باید ظرفیت‌های بزرگ کشور را در صدر فهرست مطالبات خود قرار دهیم و از توانمندی‌های داخلی برای حل مشکلات و تقویت جایگاه کشور استفاده کنیم.

خون‌خواهی شهدا در صدر مطالبات

کارشناس مسائل سیاسی یکی از مهم‌ترین مطالبات کشور را خون‌خواهی امام شهید دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب بر خون‌خواهی خون شهدا تأکید کرده‌اند؛ از دانش‌آموزان شهید تا رهبر شهید.

وی با بیان اینکه نباید ادامه مسیر با خطا همراه باشد، افزود: ملت ایران باید از تجربه‌های گذشته استفاده کند و اجازه ندهد اشتباهات دوباره تکرار شود.

کاسی با اشاره به ضرورت حضور تاریخی و اثرگذار مردم، گفت:باید حضوری بدیل و تاریخی تکرار شود تا هم دشمنان بدانند ملت ایران همچنان در صحنه حضور دارد و هم مسئولان نسبت به مطالبات مردم توجه بیشتری نشان دهند.

وی افزود: باید به هفت نکته فعلی که امام از ما خواسته است، توجه شود و این مطالبات با جدیت در دستور کار قرار گیرد.