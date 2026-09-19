https://mehrnews.com/x3d6w4 ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6952073 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۹ حماسه حضور چابهاریها در شب دویست و سوم چابهار- مردم شهر چابهار در دویست و سومین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع خیابانی برگزار کردند. دریافت 45 MB کد مطلب 6952073 کپی شد مطالب مرتبط فرودگاه چابهار به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور بازگشت بیمارستان ۳۲ تختخوابی پلان به ۸۴ درصد پیشرفت رسید امامجمعه چابهار: اقتصاد کشور نیازمند مدیریت متخصص و متعهد است ۵۷ روستای بخش مرکزی چابهار تا دهه فجر به آب پایدار متصل میشوند روایت مهر از میدان داری مردم ارومیه در دویست و سومین اجتماع شبانه ۲۰۰ شب همراهی با «ایران» از سواحل مکران ۲۰۵ شب حضور؛ ساحل چابهار غرق در همدلی مردم برچسبها تجمع مردمی اجتماع مردمی چابهار
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